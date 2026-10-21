Un pește originar din Oceanul Pacific a ajuns în Marea Neagră. Exemplare de „Korean Rockfish” de peste 2,5 kilograme, capturate pe litoralul românesc

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Un pește originar din Oceanul Pacific a ajuns în Marea Neagră. Exemplare de „Korean Rockfish” de peste 2,5 kilograme, capturate pe litoralul românesc
Foto: Envato Elements
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Cuprins
  1. Schimbările climatice ar putea favoriza adaptarea speciei
  2. Ar putea deveni o specie de interes comercial
  3. Biologii urmăresc impactul asupra ecosistemului

O specie de pește originară din Oceanul Pacific, cunoscută sub numele de „Korean Rockfish”, a fost semnalată în Marea Neagră, unde au fost capturate exemplare de peste 2,5 kilograme. Cercetătorii monitorizează prezența sa pentru a evalua impactul asupra ecosistemului marin, în timp ce pescarii iau în calcul posibilitatea exploatării comerciale a speciei, scrie G4Media.

Peștele, din genul Sebastes, este apreciat în gastronomia asiatică pentru carnea sa gustoasă. Potrivit dr. Victor Niță, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, dimensiunile exemplarelor capturate sugerează că specia s-a adaptat condițiilor din Marea Neagră.

„Are o carne foarte gustoasă și ticsită de macronutrienți esențiali. Poate deveni o specie bună pentru gastronomia locală”, a declarat cercetătorul, potrivit informațiilor transmise de Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Schimbările climatice ar putea favoriza adaptarea speciei

Iernile mai blânde din regiune ar putea contribui la aclimatizarea unor specii de pești provenite din alte zone ale lumii. Aceasta este una dintre explicațiile luate în calcul de cercetători pentru prezența peștelui în Marea Neagră.

„Principala cauză pentru care s-a adaptat în Marea Neagră ar putea fi schimbările climatice. Iernile mai blânde din zona noastră pot favoriza aclimatizarea acestor specii”, a explicat Maria Mihailov, cercetător științific, pentru Știrile ProTV.

Totuși, prezența unor exemplare capturate în apele românești nu înseamnă automat că specia formează deja o populație stabilă sau că se reproduce cu succes în regiune. Aceste aspecte trebuie confirmate prin monitorizare și cercetări suplimentare.

Ar putea deveni o specie de interes comercial

Pescarii consideră că peștele ar putea ajunge, în viitor, să fie exploatat comercial, dacă se aclimatizează și se înmulțește în Marea Neagră.

„Dacă el se aclimatizează și se înmulțește, poate mai devreme de zece ani am putea să prindem cantități de exemplare din aceste specii”, a declarat Sorin Mănăilă, președintele Federației Romfish.

În țările asiatice, peștele este preparat în mai multe moduri, inclusiv la grătar, înăbușit sau în supe picante. Calitățile sale culinare ar putea reprezenta un avantaj pentru introducerea în oferta gastronomică locală, dacă disponibilitatea capturilor va permite acest lucru.

Manipularea peștelui necesită însă atenție, din cauza spinilor puternici și ascuțiți.

Biologii urmăresc impactul asupra ecosistemului

Odată cu apariția unei specii care nu este originară din Marea Neagră, cercetătorii trebuie să stabilească dacă aceasta poate afecta speciile autohtone și echilibrul ecosistemului marin.

Monitorizarea este importantă pentru a determina dacă peștele se adaptează pe termen lung, dacă se reproduce și ce efecte ar putea avea asupra lanțului trofic local.

Deocamdată, potențialul său comercial rămâne condiționat de evoluția populației și de rezultatele cercetărilor privind impactul ecologic.

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