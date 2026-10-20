Șase femei cercetate într-un dosar de fraudă de proporții au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Acuzate că au vândut prin telefon suplimente alimentare neautorizate și potențial dăunătoare, acestea au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între 9 luni și 1 an și 6 luni, pentru care s-a dispus amânarea aplicării pe un termen de supraveghere de 2 ani, anunță News.

Cazul face parte dintr-o rețea transfrontalieră complexă de tip call-center destructurată de autoritățile din România și Republica Moldova în primăvara anului 2026. Rețeaua a lăsat în urmă peste 30.000 de victime și un prejudiciu total ce depășește 14 milioane de lei.

Reclame deepfake cu medici celebri și scripturi emoționale

Activitatea infracțională s-a desfășurat în cursul anului 2025. Victimele, în majoritate persoane în vârstă, erau ademenite prin intermediul unor reclame online modificate prin tehnologia deepfake. În aceste videoclipuri, imagini create artificial înfățișau medici, jurnaliști sau artiști renumiți care recomandau în mod fals suplimentele alimentare.

După ce își lăsau datele de contact pe site-urile promovate, victimele erau sunate de operatori care se prezentau drept „specialiști” în urologie, reumatologie sau nutriție. Operatorii lucrau de acasă și primeau instrucțiuni detaliate prin grupuri private de mesagerie, fiind instruiți chiar și în privința intonației sau a fluxului verbal.

Pentru creșterea vânzărilor, rețeaua organiza concursuri interne cu premii. Remunerația operatorilor consta într-un comision de 4% din vânzări, achitat în principal în criptomonede.

O femeie de 29 de ani i-a pus la dispoziție rudei sale de 57 de ani actul de identitate, contul de criptomonede și a participat la apelurile video de verificare, pentru a pacăli criteriile de vârstă impuse de coordonatorii rețelei.

Pedepsele stabilite prin acordurile de recunoaștere

Cele cinci inculpate care au activat direct ca operatori telefonici au creat un prejudiciu direct de 88.600 de lei prin inducerea în eroare a zeci de persoane:

Inculpată (37 de ani): 50 de persoane vătămate (prejudiciu 88.600 lei) – 1 an și 6 luni de închisoare;

Inculpată (57 de ani): 28 de persoane vătămate (prejudiciu 76.249 lei) – 1 an de închisoare;

Inculpată (24 de ani): 8 persoane vătămate (prejudiciu 6.745 lei) – 11 luni de închisoare;

Inculpată (31 de ani): 16 persoane vătămate (prejudiciu 66.036 lei) – 10 luni de închisoare;

Inculpată (21 de ani): 3 persoane vătămate (prejudiciu 21.239 lei) – 9 luni de închisoare;

Inculpată (29 de ani – complicitate): sprijin acordat rudei pentru substituire de identitate – 9 luni de închisoare.

Pentru toate cele șase persoane s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sub un termen de supraveghere de 2 ani, cinci dintre acestea rămânând sub control judiciar. Dosarele au fost înaintate spre confirmare instanțelor de judecată din București, Cornetu, Târgu Jiu și Ploiești.

Recomandările poliției pentru prevenirea fraudelor

Poliția Capitalei și procurorii recomandă populației, în special persoanelor vârstnice și familiilor acestora, să verifice cu atenție orice reclamă online care folosește chipul unor persoane publice pentru promovarea remediilor de sănătate. Se recomandă refuzul ferm al cumpărării de medicamente sau suplimente prin apeluri telefonice nesolicitate și consultarea obligatorie a unui medic specialist înainte de începerea oricărui tratament.