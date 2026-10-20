„Grânarul lumii” nu mai are apă potabilă. Schimbările climatice afectează grav arhipelagul Svalbard și odată cu el și Banca Globală de Semințe

20 oct. 2026, Climalert
„Grânarul lumii" nu mai are apă potabilă. Schimbările climatice afectează grav arhipelagul Svalbard și odată cu el și Banca Globală de Semințe
Foto: Wikipedia
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Cuprins
  1. Deghețul permafrostului a contaminat apa potabilă din Longyearbyen
  2. O încălzire de până la șapte ori mai rapidă decât media globală

În cazul celei mai mari catastrofe globale imaginabile, supraviețuirea omenirii ar depinde în mare măsură de arhipelagul Svalbard. Aflată în regiunea arctică norvegiană, Banca Globală de Semințe este o depozitare subterană ce adăpostește milioane de mostre de plante din întreaga lume, creată pentru a proteja diversitatea agricolă în caz de războaie sau dezastre ecologice.

Alegerea acestei locații izolate s-a bazat pe mai mulți factori ideali:

  • Frigul extrem permite menținerea temperaturilor negative (circa -18°C) chiar și în cazul unei pane generale de energie electrică.
  • Este o zonă ferită de conflicte geopolitice majore.
  • Un adăpost săpat în munte, la aproximativ 120 de metri adâncime asigură protecția geologică.

Cu toate acestea, „grânarul lumii” nu este imun la efectele încălzirii globale.

Deghețul permafrostului a contaminat apa potabilă din Longyearbyen

Locuitorii din Longyearbyen, principala așezare din arhipelag, aflată la doar cinci kilometri de Banca Globală de Semințe, au primit o alertă din partea autorităților locale: apa de la robinet nu mai îndeplinește standardele de calitate și este contaminată cu metale grele.

Principala cauză este dezghețarea permafrostului (stratul de sol care rămâne înghețat mai mult de doi ani consecutivi). Topirea acestuia a eliberat substanțe toxice în lacul Isdammen, sursa principală de apă a comunității.

Printre cei mai nocivi factori se numără expunerea piritei, un mineral care, în contact cu apa și oxigenul, se oxidează și crește aciditatea apei. De asemenea, în ultimul an au fost identificate niveluri periculoase de mangan, sulfați și nichel.

O încălzire de până la șapte ori mai rapidă decât media globală

Longyearbyen, situat la aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord, se încălzește la un ritm de cinci până la șapte ori mai rapid decât media mondială, înregistrând creșteri de temperatură de până la 4°C pe decadă în lunile de toamnă.

Pentru a asigura apa necesară celor peste 2.500 de locuitori, primăria a instalat un depozit central de apă purificată și filtrată gratuit, furnizată cu sprijinul fabricii locale de bere.

Cercetătorii în geologie arctică avertizează că situația din Svalbard este doar primul semnal de alarmă privind modul în care schimbările climatice vor afecta resursele de apă dulce din întreaga regiune arctică, inclusiv în nordul Canadei și în Alaska.

Paradoxal, locul proiectat să salveze omenirea în caz de cataclism se confruntă acum direct cu efectele catastrofei climatice provocate de om, scrie La Vanguardia.

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