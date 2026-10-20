O profesoară pensionară de 78 de ani, arestată în SUA după ce a blocat intenționat un robot de livrare

20 oct. 2026, Articole / Reportaje
O profesoară pensionară de 78 de ani, arestată în SUA după ce a blocat intenționat un robot de livrare
Sursa foto: Monash University
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Cuprins
  1. Protest împotriva automatizării muncii
  2. Roboții autonomi și spațiul public

O fostă profesoară universitară a fost încătușată și reținută de poliție în orașul Philadelphia (SUA), după ce s-a așezat pe trotuar și a refuzat să lase să treacă un robot autonom de livrare. Incidentul a reaprins dezbaterile privind prezența tehnologiei autonome pe spațiul public și impactul acesteia asupra locurilor de muncă, scrie Mediafax.

Femeia, identificată drept Carolyn Marvin (78 de ani), a fost reținută în cartierul Center City din Philadelphia în timp ce bloca calea unui dispozitiv aparținând companiei de curierat Avride.

Protest împotriva automatizării muncii

Fosta profesoară a explicat că acțiunea sa a fost o formă deliberată de protest civic împotriva înlocuirii curierilor umani cu sisteme automatizate: „Știu că acești roboți le iau locul oamenilor care fac livrări. De aceea am protestat împotriva lor de fiecare dată când i-am întâlnit, stând în fața lor și împiedicându-i să înainteze”, a mărturisit femeia.

Confruntarea din mijlocul trotuarului a atras atenția numeroșilor trecători. La sosirea echipajelor de poliție, femeia a refuzat să elibereze trecerea pentru robot, invocând dreptul constituțional la liberă exprimare. În urma refuzului repetat, agenții au încătușat-o și au plasat-o sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice, acuzație pe care aceasta intenționează să o conteste în instanță.

Roboții autonomi și spațiul public

Incidentul din Philadelphia a generat o dezbatere aprinsă în comunitatea locală și pe rețelele de socializare cu privire la reglementarea vehiculelor autonome de talie mică.

Se ridică întrebarea dacă companiile private au dreptul neîngrădit de a folosi trotuarele și infrastructura pietonală publică pentru activități comerciale generatoare de profit.

Rămâne neclar cine poartă responsabilitatea de a asigura fluiditatea traficului pietonal și cum trebuie gestionate situațiile în care roboții blochează accesul persoanelor cu dizabilități sau al vârstnicilor.

Nu în ultimul rând, înlocuirea curierilor tradiționali cu dispozitive robotizate continuă să stârne temeri legate de pierderea locurilor de muncă în sectorul serviciilor de livrare.

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