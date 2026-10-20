În perioada 29-30 octombrie 2026, la Pavilionul B2 din cadrul complexului ROMEXPO din București se desfășoară cea de-a V-a ediție a Campionatului Internațional de Pizza, organizată de Asociația Pizzarilor Profesioniști din România cu sprijinul ROMEXPO. Vor fi două zile pline de spectacol culinar, arome apetisante și competiție la cel mai înalt nivel.

5 categorii provocatoare pentru fiecare maestru pizzar

Fie că ești un profesionist consacrat în arta aluatului sau doar un pasionat care a transformat bucătăria de acasă în pizzerie, competiția oferă oportunitatea perfectă de a-ți demonstra talentul. Concursul include cinci categorii adaptate diferitelor stiluri și tehnici:

Pizza Clasică

Pizza Napoletana

Pizza in Teglia alla Romana

Home Made Pizza

Pizza Dessert by Ferrero

Înscrieri gratuite până pe 23 octombrie

Cel mai bun lucru? Participarea la competiție este complet gratuită!

Dacă ai o rețetă originală, un aluat perfect dospit și o combinație de ingrediente care merită să fie cunoscute și mai ales gustate, nu mai sta pe gânduri. Termenul limită pentru înscrierile online este 23 octombrie 2026.

Când? 29-30 Octombrie 2026

Unde? INDAGRA FOOD, Pavilionul B2, ROMEXPO, București

Termen înscriere: Până pe 23 Octombrie 2026

Alege categoria care ți se potrivește cel mai bine, pregătește-ți ingredientele și intră în cursă pentru titlul de cel mai bun pizzar!

Formularul de înscriere aici.