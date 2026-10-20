Producția de paste din Italia este puternic afectată de protestele transportatorilor rutieri din sudul țării, declanșate pe fondul creșterii prețurilor la combustibili și al costului vieții. Blocarea drumurilor, autostrăzilor și porturilor împiedică livrarea ingredientelor către fabrici, iar unele companii au fost deja nevoite să își reducă sau chiar să își oprească activitatea, relatează Reuters.

Rummo, unul dintre producătorii cunoscuți de paste din Italia, cu sediul în regiunea Campania, a anunțat marți că și-a suspendat producția după ce a rămas fără ingrediente.

Situația nu este izolată. Potrivit lui Cosimo Rummo, directorul general al companiei, aproape toți marii producători de paste din Puglia se confruntă cu dificultăți similare. Puglia, Campania și Sicilia formează principalul centru al producției italiene de paste. „Acest lucru înseamnă că partea cea mai mare a producției de paste a Italiei s-a oprit sau este pe cale să se oprească”, a declarat Cosimo Rummo pentru cotidianul La Repubblica. La Molisana, producător cu sediul în regiunea Molise, a anunțat la rândul său o scădere semnificativă a producției. Compania a fost nevoită să utilizeze stocurile proprii de materii prime, inclusiv grâu și griș.

Industria de morărit avertizează: efecte în întregul lanț alimentar

Italmopa, asociația reprezentativă a industriei de morărit din Italia, avertizase încă de săptămâna trecută că tot mai multe fabrici ar putea ajunge să își oprească activitatea dacă protestele continuă. Blocajele nu afectează doar fabricile de paste, ci întregul lanț de aprovizionare, de la transportul cerealelor și al grișului până la livrarea produselor finite către magazine.

Guvernul italian încearcă să reducă presiunea asupra sectorului de transport. După discuții cu reprezentanții transportatorilor, viceministrul Infrastructurii, Edoardo Rixi, a anunțat pregătirea unui pachet de sprijin de peste 150 de milioane de euro.

Protestele transportatorilor au început săptămâna trecută și au inclus blocarea unor drumuri, autostrăzi și porturi din Sicilia și alte regiuni din sudul Italiei. Perturbările au început să se vadă și în magazine. În unele zone au apărut penurii de alimente, iar la benzinării s-au format cozi. „Oamenii încercau să ia tot ce mai rămăsese. A trebuit să merg într-un oraș din apropiere și mi-am făcut provizii de făină și de alimente pe care le consumăm cel mai frecvent„, a declarat pentru Reuters Zineb Boutimah, în vârstă de 45 de ani, din Locri, provincia Reggio Calabria.

Tensiunile din sudul țării se suprapun și peste alte proteste sociale și industriale. În ultimele zile, acțiunile muncitorilor de la fosta uzină Ilva din Taranto au perturbat inclusiv alimentarea cu combustibil în mai multe regiuni din sudul Italiei.

Pastele aduc Italiei venituri de miliarde de euro

Blocajul lovește unul dintre cele mai importante produse ale industriei alimentare italiene. Potrivit unui raport TEHA Group publicat în septembrie și citat de Reuters, lanțul de aprovizionare al pastelor din Italia a generat anul trecut venituri de aproximativ 13,5 miliarde de euro.

Dacă protestele și problemele de aprovizionare continuă, producătorii avertizează că suspendările temporare ale activității s-ar putea extinde la tot mai multe fabrici, cu efecte atât asupra industriei alimentare, cât și asupra disponibilității produselor în magazine.