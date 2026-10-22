Procesul de îmbătrânire nu este o fatalitate inevitabilă și nici un mecanism pe care îl putem opri definitiv. Singurul adevăr certificat de comunitatea științifică este că îmbătrânirea poate fi influențată semnificativ, atât în bine, cât și în rău.

Obiceiurile consolidate la 30, 40 sau 50 de ani determină în mod direct calitatea vieții și gradul de autonomie de la 70 de ani. Aceasta este concluzia centrală subliniată de dr. Manuel J. Castillo, profesor și președinte al comitetului științific din cadrul Societății Spaniole de Medicină Antiîmbătrânire și Longevitate (SEMAL). În cadrul lansării ghidului „Longevitate sănătoasă: cum să ai grijă astăzi de sănătatea de care vei avea nevoie mâine” (elaborat de Arkopharma), dr. Castillo a punctat că provocarea actuală a medicinei nu mai este doar prelungirea duratei de viață, ci asigurarea unei bătrâneți trăite cu energie, independență și vitalitate.

Genetica vs. stilul de viață. Cât control avem cu adevărat?

O concepție greșită extrem de răspândită atribuie longevitatea exclusiv moștenirii genetice. Dr. Manuel J. Castillo clarifică faptul că profilul genetic determină doar 20% până la cel mult 50-60% din longevitate (în cele mai favorabile cazuri de moștenire genetică excepțională). Restul de 50-80% depinde direct de stilul de viață, mediul ambiant și obiceiurile zilnice.

„Dacă cineva primește o moștenire genetică de 100%, echivalentul multor milioane de euro dintr-o moștenire financiară, dar risipește totul dintr-un stil de viață sedentar, o alimentație nesănătoasă și lipsa somnului, va irosi complet șansa de a îmbătrâni sănătos. Indiferent dacă zestrea genetică este bună sau rea, efortul de a menține obiceiuri sănătoase trebuie să fie același” – Dr. Manuel J. Castillo.

Mai mult, de la vârsta de 20 de ani (apogeul dezvoltării), organismul pierde anual aproximativ 10% din celule din cauza uzurii, îmbolnăvirii sau lipsei de stimulare. Întrucât efectele acestei pierderi celulare devin vizibile abia când s-a pierdut 80% din capitalul celular, prevenția timpurie devine crucială.

La rândul său, farmacistul Álvaro Fernández, specialist în educare sanitară și creator de conținut medical, subliniază că interesul populației s-a mutat drastic de la simpla speranță de viață la menținerea capacităților funcționale. Oamenii nu mai întreabă doar cum să trăiască mai mult, ci cum să își păstreze memoria, masa musculară și rezistența fizică pentru a nu-și pierde autonomia.

Demontarea celor 10 mituri despre longevitate

Pentru a sprijini alegerile informate, dr. Manuel J. Castillo, farmacistul Álvaro Fernández și echipele de cercetare medicală au analizat și demontat principalele convingeri false legate de bătrânețe.

Mitul 1: „Genele mele determină cu exactitate cât timp voi trăi”

Originea mitului: Studiile clasice estimau o contribuție genetică de doar 20-25%. Totuși, cercetări recente publicate în revista Science arată că, în cazul unei moșteniri genetice excepționale, genele pot influența durata vieții în proporție de 50-60%.

Ce spune știința: Deși genele joacă un rol important, ele nu funcționează ca un ceas biologic de neschimbat. În absența unei genetici de excepție, peste 80% din longevitate este dictată de stilul de viață.

Mitul 2: „Cu cât mănânc mai puțin și postesc mai mult, cu atât voi trăi mai mult”

Originea mitului: Restricția calorică moderată (reducerea cu 20-30% a caloriilor) a prelungit durata de viață în testele pe modele animale. La oameni, studiul clinic CALERIE a confirmat beneficii metabolice la o reducere calorică de 10-15% timp de doi ani.

Ce spune știința: O restricție calorică excesivă priveste organismul de nutrienți esențiali, duce la pierderea masei osoase și musculare și cresc riscurile de mortalitate. Evitarea excesului caloric este benefică, însă înfometarea nu garantează o viață mai lungă.

Mitul 3: „O analiză de laborator îmi poate indica vârsta biologică exactă”

Originea mitului: Ceasurile epigenetice și markerii moleculari moderni pot măsura anumiți indicatori ai ritmului de îmbătrânire celulară.

Ce spune știința: Nu există un „buletin de identitate biologic” unic sau infailibil. Analizele actuale măsoară doar dimensiuni izolate ale îmbătrânirii, nu starea globală a întregului organism.

Mitul 4: „Slăbiciunea fizică și declinul mintal sunt inevitabile la bătrânețe”

Originea mitului: Odată cu înaintarea în vârstă, riscul de sarcopenie (pierdere de masă musculară), fragilitate și deteriorare cognitivă crește semnificativ.

Ce spune știința: Riscul crescut nu înseamnă o certitudine. Îmbătrânirea calendaristică este inevitabilă, însă pierderea capacităților funcționale poate fi prevenită sau întârziată masiv prin stimulare fizică și cognitivă.

Mitul 5: „Există un „biohack” sau un supliment care poate compensa un stil de viață nesănătos”

Originea mitului: Unele terapii sau suplimente acționează asupra unor mecanisme celulare reale, creând iluzia unei scurtături rapide.

Ce spune știința: Nicio intervenție izolată nu poate anula efectele cumulate ale sedentarismului, fumatului sau alimentației nocive. Longevitatea rezultă exclusiv din acumularea consecventă a obiceiurilor sănătoase.

Mitul 6: „După o anumită vârstă este prea târziu să mai ajungi într-o formă fizică bună”

Originea mitului: Se presupune greșit că plasticitatea și capacitatea de adaptare a organismului dispar odată cu vârsta.

Ce spune știința: Studiile clinice derulate de grupul de cercetare al dr. Castillo au demonstrat că adulții sedentari între 50 și 60 de ani își pot îmbunătăți spectaculos capacitatea cardiorespiratorie și forța musculară după doar 12 săptămâni de antrenament adaptat. Niciodată nu este prea târziu.

Mitul 7: „Dacă merg pe jos zilnic, fac tot ce este necesar pentru o îmbătrânire sănătoasă”

Originea mitului: Mersul pe jos este cea mai la îndemână activitate fizică și este net superior sedentarismului.

Ce spune știința: Mersul pe jos este excelent pentru sănătatea cardiovasculară, însă un program complet necesită obligatoriu exerciții de forță și rezistență musculară pentru prevenirea osteoporozei și a sarcopeniei.

Mitul 8: „Dacă sunt slab, înseamnă automat că îmbătrânesc sănătos”

Originea mitului: Echivalarea greutății scăzute pe cântar cu o stare excelentă de sănătate.

Ce spune știința: O meta-analiză recentă arată că o condiție cardiorespiratorie slabă este asociată cu un risc crescut de mortalitate chiar și la persoanele slabe. În schimb, o condiție fizică bună (masă musculară adecvată și capacitate de efort) neutralizează o mare parte din riscurile supraponderabilității. Compoziția corporală contează mai mult decât cifra de pe cântar.

Mitul 9: „Este normal și inofensiv să dormi mai puțin sau mai prost pe măsură ce îmbătrânești”

Originea mitului: Arhitectura somnului se modifică odată cu vârsta, ducând la ideea greșită că bătrânii au nevoie de mai puțină odihnă.

Ce spune știința: Calitatea și durata somnului rămân stâlpi fundamentali ai regenerării celulare și ai sănătății creierului la orice vârstă. Somnul insuficient accelerează procesele degenerative.

Mitul 10: „Pentru beneficii reale trebuie să te antrenezi extrem de intens sau să folosești tehnologii avansate”

Originea mitului: Popularizarea antrenamentelor de tip HIIT sau a stimulării electrice ca metode superioare de fitness.

Ce spune știința: Tehnologia avansată sau efortul extrem nu sunt condiții obligatorii. Cel mai bun exercițiu pentru longevitate este cel adaptat posibilităților individuale, sigur și practicat cu regularitate pe termen lung, scrie ABC.