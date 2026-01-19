Ciorba de pui este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, asociată cu gustul de acasă și cu mesele simple, dar hrănitoare. Cu toate acestea, mulți se întreabă de ce ciorba de pui din restaurante are adesea un gust mai intens, mai „rotund”, chiar dacă ingredientele par aceleași. Răspunsul este mai simplu decât pare și nu are legătură cu aditivi sau concentrate artificiale.

Bucătarii folosesc un ingredient-cheie care face diferența: rădăcina de păstârnac, adăugată încă de la începutul fierberii.

Păstârnacul este o legumă aromatică, din aceeași familie cu morcovul și țelina, dar cu un gust mai dulce și mai profund. În ciorba de pui, el intensifică aroma cărnii și leagă gusturile legumelor, oferind preparatului acea savoare specifică mâncărurilor servite în restaurante.

De ce păstârnacul schimbă gustul ciorbei

Spre deosebire de morcov, care aduce dulceață, sau de țelină, care oferă note vegetale intense, păstârnacul adaugă un echilibru natural între dulce și aromat. Fierbe lent și eliberează treptat uleiuri aromatice care dau profunzime supei, fără să acopere gustul cărnii de pui.

Rețetă de ciorbă de pui „ca la restaurant”

Ingrediente:

1 pui de țară sau 1 kg de carne de pui cu os

2 morcovi

1 rădăcină mare de păstârnac

1 felie de țelină

1 ceapă

1 ardei gras

2 linguri de ulei

sare, după gust

piper boabe

1 frunză de dafin

leuștean sau pătrunjel verde

borș sau zeamă de lămâie, după preferință

Mod de preparare:

Carnea de pui se spală bine și se pune la fiert în apă rece, la foc mic. După ce începe să clocotească, se îndepărtează spuma pentru a obține o ciorbă limpede. Se adaugă ceapa întreagă, morcovii, păstârnacul și țelina, toate tăiate bucăți mari, alături de câteva boabe de piper și frunza de dafin.

După aproximativ 30-40 de minute, când carnea este aproape fiartă, se adaugă ardeiul tocat și se potrivește de sare. Separat, legumele pot fi călite ușor în ulei pentru un gust mai intens, apoi adăugate în oală. La final, ciorba se acrește după gust și se presară verdeață proaspăt tocată.

Pentru un plus de aromă, păstârnacul poate fi ușor crestat înainte de fierbere, astfel încât să elibereze mai bine savoarea. Acest mic detaliu este unul dintre secretele folosite frecvent în bucătăriile profesionale.