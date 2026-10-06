Seceta și temperaturile record îi obligă pe producătorii europeni de alimente și băuturi cu indicații geografice să își adapteze metodele de producție. De la brânzeturile din Alpi la Champagne, schimbările climatice pun sub presiune reguli construite în jurul unor condiții locale care se modifică rapid, conform Rapporteur.com.

Vara lui 2026, una dintre cele mai călduroase înregistrate în vestul Europei, a afectat inclusiv producția unor alimente tradiționale protejate prin indicații geografice. În Franța, seceta a redus cantitatea de iarbă disponibilă pentru vacile care produc laptele folosit la brânza Abondance, iar producătorii au primit derogări temporare de la regulile tradiționale.

Abondance este o brânză cu Denumire de Origine Protejată (DOP), produsă în Haute-Savoie, în Alpii francezi. Regulile de producție prevăd ca vacile să pască pe pășune în timpul verii. În 2026, însă, seceta a făcut ca pășunile să fie mult mai puțin verzi decât în mod obișnuit.

„Când a venit seceta, am fost loviți direct”, spune Joël Vindret, directorul Asociației Brânzei Abondance.

În lipsa ierbii suficiente, fermierii au fost nevoiți să folosească fânul păstrat în mod normal pentru lunile de iarnă. Guvernul francez a acordat o derogare temporară pentru Abondance și alte cinci brânzeturi, astfel încât producătorii să poată continua activitatea fără să încalce regulile DOP.

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Vindret susține că schimbarea nu va compromite neapărat calitatea brânzei. Producătorii folosesc fân de calitate și pot ajusta procesul de maturare pentru a recupera o parte din caracteristicile de gust asociate produsului.

Problema este însă una pe termen lung.

„Totul trebuie regândit”, afirmă reprezentantul producătorilor de Abondance.

Printre măsurile luate în calcul se numără clădiri mai bine izolate, o gestionare diferită a pășunilor și investiții în sisteme de răcire pentru spațiile de maturare.

Producătorii de Beaufort, o altă brânză tradițională din Alpi, se confruntă cu probleme similare. Pierre-Alexandre Vernerey, directorul asociației producătorilor, consideră că unele dintre regulile actuale privind pășunatul, alimentația sezonieră a animalelor și etichetarea trebuie reevaluate.

Regulile produselor tradiționale intră în conflict cu clima

Sistemul european al indicațiilor geografice protejează produse a căror reputație și caracteristici sunt legate de o anumită regiune, de climă și de metode tradiționale de producție. Regulile sunt stricte tocmai pentru a păstra legătura dintre produs și teritoriul său.

Schimbările climatice pun însă această relație sub presiune.

Pilar Montero García-Noblejas, jurist și specialist în indicații geografice, explică faptul că specificațiile pot fi modificate la solicitarea producătorilor. Astfel de modificări nu reprezintă o noutate, întrucât regulile produselor cu denumiri protejate au fost ajustate și în trecut.

Modificările temporare provocate de fenomene meteo extreme sunt, în prezent, gestionate în principal la nivel național. Schimbările structurale ale specificațiilor necesită însă o procedură mai complexă și aprobarea Comisiei Europene.

Producătorii trebuie să demonstreze că, în urma modificării regulilor, se păstrează legătura dintre produs și teritoriul său. Tocmai această legătură este considerată esențială pentru identitatea unui produs cu indicație geografică.

Problema devine tot mai vizibilă în regiunile montane. În zona Haute-Savoie, secetele sunt mai frecvente, iar datele locale indică o creștere semnificativă a temperaturilor. În apropiere de Chamonix, temperatura medie anuală a crescut cu 3,3 grade Celsius între 1902 și 2019.

În vara lui 2026, șase brânzeturi franceze cu DOP au beneficiat de derogări.

Fenomenul nu este însă limitat la Franța. În Spania, regulile pentru uleiul de măsline DOP Antequera, din Andaluzia, au fost modificate anul trecut ca urmare a efectelor secetei asupra nivelului anumitor acizi din ulei.

În Italia, producătorii unor brânzeturi DOP, printre care Piave și Quartirolo Lombardo, au primit temporar posibilitatea de a crește proporția de furaje uscate din rația zilnică a bovinelor, ca răspuns la condițiile climatice.

Champagne, obligată să se adapteze la temperaturi mai mari

Sectorul viticol se confruntă de mai mult timp cu efectele încălzirii globale. În Italia și Spania, recoltarea strugurilor are loc tot mai devreme pentru a evita nivelurile excesive de alcool asociate temperaturilor ridicate.

În regiunea spaniolă Ribera del Guadiana, limita maximă de alcool pentru anumite categorii de vinuri a fost eliminată în iulie, în contextul schimbărilor climatice.

Și producătorii de Champagne au fost nevoiți să solicite o derogare temporară. După o lună februarie neobișnuit de caldă, urmată de înghețuri de primăvară și secetă, producătorii au cerut permisiunea ca vinurile să ajungă la un nivel de alcool de până la 15%, față de limita obișnuită de 13%.

Recoltarea a început în unele zone în jurul datei de 12 august, însă producătorii spun că ar fi fost nevoie să înceapă cu aproximativ opt zile mai devreme.

„Când strugurii au ajuns la maturitate la începutul lui august, nimeni nu era pregătit”, spune Jean-Yves Orcin, producător din Bethon, în nordul Franței.

Industria Champagne susține că modificarea temporară a regulilor nu va fi sesizabilă de consumatori și nu va afecta echilibrul sau identitatea vinurilor.

Pe termen lung, însă, producătorii investesc în cercetare și în dezvoltarea unor soiuri de viță-de-vie și portaltoi mai bine adaptați la temperaturi ridicate și la secetă.

Adaptarea are însă limite de timp. O viță-de-vie poate rămâne productivă timp de 30-40 de ani, astfel că înlocuirea plantațiilor existente nu se poate face rapid.

„Când plantezi o viță, o faci pentru 30 sau 40 de ani. Nu poți înlocui imediat ceea ce a fost plantat acum 10 sau 20 de ani”, explică Orcin.

Pentru producătorii europeni de alimente și băuturi cu indicații geografice, schimbarea climatică înseamnă astfel o reevaluare a unor reguli construite tocmai pentru a păstra legătura dintre produs și locul în care este realizat. În condițiile în care temperaturile, precipitațiile și perioadele de vegetație se modifică, această legătură trebuie menținută prin reguli care să poată ține pasul cu clima.