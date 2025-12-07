Ziarista Georgiena Ilie a pornit în 2021 un newsletter autonom, din dorința de a da mai departe și altora felul în care își organizează ea personal mesele săptămânale. Proiectul său a fost o premieră în România în ceea ce privește meal planningul, iar intuiția sa că face ceva util s-a dovedit corectă.

O demonstrează faptul că newsletterul său a câștigat an de an abonați contra cost, cărora le ajunge săptămânal pe email un meniu pentru toate mesele săptămânii, lista de ingrediente pentru fiecare dintre preparate și, firește, cum se prepară fiecare dintre ele.

Meal planningul începe să câștite teren și în România, pentru că reduce stressul deciziilor cotidiene și al nevoii de inspirație pentru mesele de-a lungul săptămânii, dar presupune și economie de timp și de bani. O cale sigură de a reduce risipa alimentară.

Planificarea meselor înseamnă să mergi la cumpărături organizat și să știi exact ce ai de cumpărat: nici nu riști să vii acasă plin de produse pe care apoi nu le consumi și să ajungă la gunoi, dar nici să îți lipsească ceva important, lipsă care să îți saboteze dorința de a mânca sănătos, diversificat și gustos fără să cheltui o avere.

I-am cerut Georgianei câteva detalii despre cum a pus pe picioare proiectul și cum a evoluat el, dar și legat de feedback-ul de la cititori: de ce cred oamenii că îi ajută programarea meselor și care le sunt temerile în legătură cu mesele de zi cu zi.

G4Food: Care au fost rațiunile care au stat la baza proiectului, ce te-a făcut să pornești în această aventură, deloc ușoară, și când a început ea? Mai ales că a fost primul proiect important de acest tip, un newsletter care să ajute săptămânal cititorii să își organizeze mesele.

Georgiana Ilie: Eu am avut mereu, de prin 2009, câte un blog cu rețete. Era pentru prieteni, dar și un loc de experimentat. În 2021, când m-am familiarizat cu Substack, mi s-a părut cu potențial ideea că poți trimite și newsletter, dar, în același timp, să poți să păstrezi toate materialele pe un site. Și mă tot gândeam ce să fac. Prima idee a fost să trimit un newsletter zilnic, dimineața, cu o rețetă de cină, ca să nu se mai întrebe oamenii ce să gătească în ziua respectivă. Îi povesteam unei prietene și ea a zis: „Dar de ce nu faci tu un newsletter de meal planning, ca să ne înveți și pe noi cum te ții tu de asta?” Eu fac meal planning, cu pauze uneori, din 2017, și prietenii mei știau asta. Dar nu credeam că e cineva interesat. Când a zis ea asta, mi s-a aprins un bec. Și am trimis în două săptămâni prima ediție. Asta era pe 27 august 2021. Nu m-am oprit de atunci.

Este un mean planning personal, împărtășit cu ceilalți

G4Food: De la ce tip de experiențe cu alimentația și mâncarea veneai? Ce ți-a dat încrederea că cei care te citesc te vor și urma?

Georgiana Ilie: Meal planningul a fost pentru mine salvarea de la mâncat dezorganizat. Mai ales că, știind să gătesc destul de bine, îmi era și ciudă că nu fac asta mai mult și că nu folosesc această abilitate ca să am o viață mai bună. La prânz mâncam de la o cantină – nimic grozav – și seara eram prea obosită să mă gândesc la ceva cu adevărat bun.

Când am început să fac meal planning, cu diferitele lui forme, fie că e batch cooking (nu m-am împăcat deloc cu metoda asta, că nu pot să mănânc cinci zile la rând același prânz), fie că e tetris (diferite ingrediente gătite separat și asamblate în feluri diferite de-a lungul săptămânii – aceasta e preferata mea), fie că e planificare a cinelor (care devin și prânzul de a doua zi), am învățat din fiecare câte ceva și am văzut că mă ajută să nu mai ajung la cantină și la sandvișuri.

Eu nu am făcut newsletterul ca să conving pe cineva de ceva. Așa că nu m-am gândit niciodată să-l fac altfel decât meal planul meu personal, pe care îl împărtășesc cu cei care sunt interesați. Nu mi-am imaginat oricum că va fi citit de mai mult de 50 de oameni, colegi și prieteni.

G4Food: Care au fost reacțiile inițiale și cum s-a schimbat percepția pe parcurs?

Georgiana Ilie: Cred că lucrurile au rămas cam la fel: oamenii cărora le folosește și li se potrivește meal planningul sunt încântați și îl fac; cei care descoperă că nu e pentru ei nu rămân în comunitate. Cum ziceam mai sus, acesta e meal planul meu personal, nu îl fac după feedbackul sau reacțiile altora – doar am inclus niște lucruri pe care cititorii le-au cerut, precum aplicația în care poți selecta doar anumite feluri și poți ajusta numărul de persoane, și îți generează o listă de cumpărături actualizată. Dacă ne potrivim la gusturi, buget și viziune, mă bucur că îl folosești; dacă nu, e ok pentru mine.

„Dacă iei decizii când ești liniștit și sătul, s-ar putea ca săptămâna ta să arate mai bine”

G4Food: Ce tip de problemă rezolvă o publicație care ajută oamenii să își organizeze săptămâna în privința meselor principale? Explică-ne puțin care sunt deducțiile tale din feedbackul obținut: de ce anume se plâng cel mai mult oamenii în legătură cu alimentația și prepararea meselor?

Georgiana Ilie: Ideea din spate e asta: dacă iei decizii când ți-e foame, nu iei cele mai bune decizii. Dar dacă le iei când ești liniștit și sătul, s-ar putea ca săptămâna ta să arate mai bine. Poți să planifici niște preparate echilibrate, cu ingrediente de sezon, poți să te gândești când faci cumpărăturile și când gătești, fără stres. Dacă tot timpul decizi pe loc, ajungi deseori la comandat sau la sandvișuri sau la cartofi prăjiți. Nu că e ceva greșit cu aceste obiceiuri, câtă vreme fac parte dintr-o dietă diversă. Problema e restul. Și restul poate fi planificat ca să nu fie așa un stres.

Newsletterul asta face: le dă o mână de ajutor celor care vor să facă meal planning. Poate nu fac toate felurile din fiecare meniu, dar sigur le dă o structură, îi inspiră, îi învață să facă cumpărăturile din timp și să folosească ce au deja în casă, îi motivează să caute ingrediente de sezon. Plus, lucru pe care îl fac cu gândul la cititor: scriu rețetele într-un mod clar și accesibil, care să-i facă și pe cei mai lipsiți de experiență bucătari să aibă încredere în ei.

Din ce spun oamenii, greutățile cele mai mari vin din două direcții: 1) dorința de a împăca gusturile tuturor celor de la masă și 2) teama că nu au aptitudinile necesare pentru a găti ceva bun. De aceea, cele mai mari complimente pe care le pot primi legate de meal plan sunt din zona „a mâncat copilul două porții din supa asta” și „nu-mi vine să cred că mi-a ieșit prăjitura asta!”. Mă bucur enorm să văd că îi ajută pe cei care au grijă de familiile lor și să le mai ia puțin din stres.

Tot în spiritul acesta am făcut și un ghid prin care fiecare familie își poate crea propriul sistem, cu propriile rețete și ingrediente preferate, de meal planning: https://www.mealplanning.ro/p/cadou-meal-planning-pentru-toata. Newsletterul meu poate rezolva nevoile unei familii numai până la un anumit punct, dar acest sistem sigur poate să-i ajute să își creeze meal planul perfect pentru ei.

G4Food: Cum funcționează un astfel de proiect și cum se finanțează? Privit prin propria experiență, sunt deschiși producătorii, comercianții și brandurile să susțină proiecte de educație alimentară?

Georgiana Ilie: De mai mult de un an, newsletterul e susținut doar de cititori prin abonamente lunare sau anuale. Am avut inițial și parteneriate comerciale foarte bune, cu supermarketuri și cu producători de alimente, dar mi-am dorit ca publicația să se transforme dintr-un mail cu audiență largă într-o comunitate a oamenilor care chiar fac meal planning, pentru a răspunde mai bine nevoilor lor. Așa că am făcut conținutul – cu câteva excepții periodice – doar pentru abonații cu plată.

G4Food: Publicația ta oferă și o opțiune de conținut plătit pe bază de abonament. E de presupus că inițial părea ceva neobișnuit? Ne poți spune cam care a fost curba de evoluție, în ce ritm au apărut abonații contra cost?

Georgiana Ilie: Publicația e doar pentru abonații cu plată, chiar dacă ocazional mai fac și conținut public. Am avut abonați cu plată de la început – cam la două luni de la lansare am activat opțiunea abonamentelor – și nu mi s-a părut niciodată ceva neobișnuit. Și eu plătesc pentru conținut care îmi folosește – newslettere românești și străine, podcasturi, presă – pentru că vreau ca oamenii care muncesc ca să-mi ofere soluții și idei să fie recompensați pentru efortul lor și să fie motivați să facă asta în continuare. Mă bucur să văd că și cititorilor mei le e util ce fac și văd lucrurile la fel.

Planificarea nu exclude flexibilitatea, săritul peste plan din când în când

G4Food: Tu, personal, cum gestionezi timpul ca să faci cumpărături, să gătești, să fotografiezi, să scrii, să editezi, să postezi, să răspunzi comentariilor? Care este rutina ta zilnică și săptămânală pentru a putea susține acest proiect complex? Întrebarea țintește spre a oferi propriul exemplu, spre a arăta că dacă știi ce ai de făcut și cum, totul devine mai simplu și, mai ales, posibil.

Georgiana Ilie: Îmi planific destul de multe lucruri, dar am grijă să-mi las și loc de flexibilitate. Pentru că munca mea înseamnă și să testez rețete, nu doar să mă țin de ce am planificat, plus că am o viață profesională separată de newsletter care înseamnă și călătorii, și mese în oraș, și trebuie să am grijă să nu supra-planific și să nu irosesc ingrediente.

În principiu, în weekend fac un plan și cumpărăturile – folosesc servicii de livrare, nu prea merg în supermarket – și am grijă ca duminică seară să am două feluri de mâncare făcute și componente pentru micul-dejun. Newsletterul îl scriu miercurea, pentru ca Roxana Muntian, colega mea care actualizează aplicația de cumpărături, să aibă timp joi să facă asta.

În rest, e cam parte din viața mea în fiecare moment să caut rețete, să văd ce fac alții, să citesc despre mâncare. Marele avantaj, după mai mult de patru ani de newsletter, e că am deja un inventar de peste 1.000 de rețete testate și am de unde să aleg, dar vreau să am mereu lucruri noi care să-i inspire pe oameni, așa că încerc să testez măcar două rețete noi pe săptămână.

„Există un interes crescut pentru salvarea rețetelor regionale și a gusturilor autentice”

G4Food: După ce ai documentat ani de zile această zonă prin intermediul proiectului, care ar fi opinia ta, ca jurnalist, despre educația românilor în ceea ce privește mâncarea? Cum ți se pare că a evoluat acest nivel – ca background cultural și gastronomic, ca nivel de cunoștințe despre nutriție, ca surse de informare pentru gătitul de zi cu zi, ca practică a meselor și obiceiuri de consum?

Georgiana Ilie: Sunt multe Românii în România și cred că și mai multe când e vorba de România gastronomică. Se gătește diferit în funcție de regiune, de moștenirea etnică, de influența migrației circulatorii, de venituri, de acces la magazine cu produse proaspete, de cât e afectată o persoană de diet culture și de pseudoștiința din social media. Ce cred că pot să spun general valabil e că există un interes crescut pentru salvarea rețetelor regionale și a gusturilor autentice: numărul tot mai mare de produse cu denumire de origine controlată, al Punctelor Gastronomice Locale, al festivalurilor locale dedicate diferitelor produse tradiționale – toate mi se par dovezi în acest sens.

Oamenii care câștigă mai bine și care au acces la cunoaștere – fie prin comunitatea lor, fie prin călătorii – își îmbunătățesc și diversifică meniurile de familie; oamenii vulnerabili sau cei care trăiesc la limita sărăciei, și nu sunt puțini în România, nu au luxul experimentelor și al inovării și mănâncă ce își permit și consideră cea mai bună variantă în condițiile pe care le au. Progresul gastronomic – mese tot mai echilibrate nutrițional, pe cât se poate din surse de încredere, gătite gustos – este un privilegiu și e greu să generalizezi aici.

Acesta e, de altfel, un lucru la care mă gândesc constant când fac meniurile. Și pentru mine, și pentru cei care fac meal planul meu, trebuie să găsesc mereu acel punct în care sezonul și ingredientele de calitate se întâlnesc cu bugetul. Ceea ce nu e ușor în ultimul an, din cauza inflației. Dar dacă e ceva care să te ajute să ții un buget de familie sub control, e cu siguranță meal planningul.