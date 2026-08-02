Vinetele coapte sunt baza uneia dintre cele mai iubite salate ale verii, dar și un ingredient esențial pentru zacuscă, paste, supe cremă sau diverse preparate mediteraneene. Dacă nu ai posibilitatea să le coci pe grătar sau direct pe flacără, cuptorul este cea mai practică soluție.
Coacerea la cuptor este curată, rapidă și permite prepararea unei cantități mari de vinete dintr-o singură tură. În plus, pulpa rămâne fragedă și cremoasă, iar vinetele se curăță foarte ușor.
Primul pas este alegerea unor vinete de calitate. Cele mai bune sunt:
Dacă apeși ușor pe coajă, aceasta trebuie să revină imediat la forma inițială. O vânătă moale este deja trecută de perioada optimă.
Da. Spală bine fiecare vânătă sub jet de apă rece și șterge-o cu un prosop de bucătărie.
Nu este nevoie să le cureți sau să le tai înainte de coacere.
În schimb, înțeapă fiecare vânătă de 5-6 ori cu o furculiță sau cu vârful unui cuțit. Acest lucru permite aburului să iasă în timpul coacerii și reduce riscul ca vinetele să se spargă.
Temperatura ideală este între 220 și 230 de grade Celsius.
Dacă folosești funcția cu ventilație, sunt suficiente 210-220 de grade Celsius.
Temperatura ridicată permite coajei să se rumenească, iar pulpa să devină foarte moale și cremoasă.
Timpul de coacere depinde de dimensiunea lor.
În general:
La jumătatea timpului de coacere întoarce fiecare vânătă pe partea opusă, pentru ca pulpa să se gătească uniform.
Există câteva semne clare:
Dacă interiorul încă este tare, mai lasă vinetele în cuptor 5-10 minute.
Cel mai bine este să folosești o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie de aluminiu.
În timpul coacerii, vinetele lasă mult suc, iar tava va fi mult mai ușor de curățat.
Nu le înghesui. Lasă câțiva centimetri între ele pentru ca aerul fierbinte să circule uniform.
Scoate vinetele din cuptor și pune-le imediat într-o sită sau pe un grătar așezat deasupra unui vas.
Lasă-le la scurs aproximativ 20 de minute.
După ce s-au răcorit puțin:
Nu este recomandat să le treci prin apă rece, deoarece își pierd din aromă și absorb apă.
Pulpa conține mult lichid.
Dacă este eliminat, salata de vinete va avea o consistență mai cremoasă și nu va deveni apoasă.
Acest pas este important și atunci când pregătești zacuscă.
Vinetele coapte exclusiv în cuptor nu dezvoltă aroma specifică celor coapte direct pe flacără.
Dacă îți place acel gust, după ce sunt aproape gata, le poți ține unul sau două minute pe grătar sau direct pe flacăra aragazului, întorcându-le pe toate părțile.
Astfel vei obține aroma afumată fără să umpli bucătăria de fum.
Pulpa poate fi păstrată:
Înainte de congelare, lasă pulpa să se scurgă bine și îndepărtează cât mai mult aer din pungă.
Vinetele coapte pot fi folosite într-o mulțime de rețete:
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