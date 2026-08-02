Cu mult înainte să devină unul dintre cei mai respectați rapperi americani, Black Thought a lucrat în pizzeriile din Philadelphia. Experiența i-a influențat nu doar pasiunea pentru gătit, ci și modul în care își construiește muzica.

Black Thought, pe numele său real Tariq Trotter, este cofondatorul și principalul MC al trupei The Roots. Artistul în vârstă de 52 de ani a povestit pentru People că încă privește prepararea pizzei cu atenția unui profesionist. Amintirile sale sunt legate de copilăria petrecută în sudul orașului Philadelphia. Cartierul în care a crescut avea o comunitate italiană numeroasă, iar pizzeriile reprezentau locurile în care se întâlneau oamenii. O felie de pizza era o masă accesibilă și una dintre puținele plăceri pe care și le puteau permite adolescenții. Pizzeria era locul potrivit pentru întâlnirile cu prietenii, dar și pentru primele ieșiri în doi.

Legătura lui Black Thought cu aceste restaurante nu s-a limitat la mesele luate după școală. Înainte de a deveni cunoscut, a lucrat în mai multe pizzerii și a învățat să observe lucruri pe care majoritatea clienților nu le remarcă.

Amintiri legate de prepararea pizzei

„Un cuptor de pizza are o aură”, spune artistul. El își amintește mirosul specific produs în apropierea unui cuptor care ajunge la temperaturi de peste 590 de grade Celsius. Dincolo de căldură și miros, spune Black Thought, în jurul cuptorului se creează o energie aparte.

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Cuptoarele profesionale sunt atât de grele și de greu de mutat, încât devin uneori elemente permanente ale clădirii. Chiar dacă restaurantul își schimbă proprietarul, spațiul are șanse mari să găzduiască o altă pizzerie. Aceste amintiri au revenit în timpul filmării unei campanii publicitare în care Black Thought interpretează rolul unui mentor pentru un tânăr pizzar. Filmările au avut loc într-o pizzerie adevărată și cunoscută din Brooklyn, nu într-un decor construit în studio.

Artistul spune că s-a simțit imediat într-un mediu familiar. Deși reclama are un ton comic, el a dorit să transmită că pasiunea sa pentru gătit este reală.

Aceeași atenție pentru muzică și pizza

Black Thought se descrie drept perfecționist atât în studioul de înregistrări, cât și în bucătărie. Atunci când prepară pizza, urmărește simetria, textura și micile diferențe de gust cu aceeași atenție pe care o acordă rimelor și producției muzicale.

Pasiunea sa nu se oprește după încheierea filmărilor. Artistul deține mai multe cuptoare pentru pizza acasă și spune că poate obține rezultate asemănătoare celor dintr-un restaurant. Unul dintre cuptoare poate ajunge la aproximativ 510 grade Celsius. La această temperatură, pizza este gata în 85–90 de secunde.

În privința preferințelor, Black Thought alege o „grandma pie”, un tip de pizza coaptă de obicei într-o tavă dreptunghiulară. Preferă o cantitate mai mare de sos de roșii și o crustă ușor dulce, crocantă la exterior. Nu îi place blatul foarte gros sau prea pufos.

Artistul vede o legătură directă între pregătirea unei pizza și realizarea unei piese. În ambele situații este nevoie de experiență, repetiție și atenție la detalii.

Pentru Black Thought, munca de MC, muzician, compozitor și producător urmărește aceeași idee: atingerea măiestriei într-un domeniu în care nu există scurtături. Iar anii petrecuți în pizzeriile din Philadelphia par să-l fi învățat această lecție cu mult înainte de succesul trupei The Roots.