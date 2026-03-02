Consiliul Municipal din Helsinki a votat reducerea cu 50% a achizițiilor de carne și lactate până în 2030, urmând ca acestea să fie înlocuite cu opțiuni pe bază de plante în școli, spitale, centre de zi și alte instituții publice. Capitala Finlandei își asumă astfel o schimbare structurală a politicii alimentare, folosind achizițiile publice ca instrument pentru reducerea emisiilor și protejarea biodiversității, conform publicației Green Queen.

Inițiativa, intitulată Puolet Parempaa, tradusă „Half Better” sau „Jumătate mai bine”, a fost adoptată cu 57 de voturi pentru și 23 împotrivă. Măsura prevede înjumătățirea achizițiilor de carne și produse lactate până la finalul deceniului și înlocuirea lor cu alternative vegetale nutritive în toate serviciile alimentare municipale.

Proiectul a fost introdus de consilierul local Mai Kivelä, care a descris votul drept o victorie pentru „responsabilitatea climatică, bunăstarea animalelor și dreptul copiilor la un viitor sustenabil”. Ea a explicat rațiunea deciziei astfel: „Această decizie ține de coerență și responsabilitate. Nu are sens ca un oraș să finanțeze pe de o parte măsuri de combatere a schimbărilor climatice, iar pe de altă parte să accelereze pierderea biodiversității și creșterea emisiilor prin propriile achiziții alimentare”.

Campania „Half Better” a fost lansată la nivel național de organizația Greenpeace și a încurajat municipalitățile să facă jumătate din oferta lor alimentară „mai bună” pentru sănătatea publică și pentru mediu. Contextul este relevant: aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale Finlandei provin din sistemul alimentar. Potrivit Greenpeace, până la 70% din terenurile agricole ale țării sunt utilizate pentru creșterea animalelor, iar mai mult de jumătate dintre acestea sunt dedicate producției de carne de vită și lapte. Aproximativ jumătate din emisiile de metan provin de la bovine, iar digestia și gestionarea dejecțiilor acestora reprezintă circa 5% din totalul emisiilor naționale.

Deși faza activă a campaniei s-a încheiat, până în aprilie 2025 au fost contactați consilieri din peste 60 de municipalități, iar 35 de inițiative au fost depuse la nivel național. La alegerile locale din primăvara anului 2025, aproape 300 de candidați care și-au asumat obiectivele campaniei au fost aleși, reprezentând peste 70 de municipalități, ceea ce indică posibilitatea extinderii unor măsuri similare în mandatul 2025–2029.

Helsinki avea deja politici de achiziții sustenabile. În 2022, orașul a eliminat carnea, cu excepția peștelui, din toate evenimentele oficiale organizate de municipalitate. Noua decizie extinde schimbarea la toate serviciile alimentare publice, ceea ce înseamnă milioane de mese anual, potrivit lui Jukka Kajan, director executiv al organizației Plant Based Food Finland.

„Helsinki nu doar că își consolidează acțiunile climatice și îmbunătățește sănătatea publică, dar creează și predictibilitate pe termen lung pentru companiile care dezvoltă soluții pe bază de plante”, a declarat Kajan. „Acest lucru este esențial pentru a permite inovațiilor finlandeze de top să se extindă și să se dezvolte pe plan internațional”.

Piața produselor vegetale din Finlanda crește cu rate de două cifre

Pe lângă obiectivele climatice, măsura are și implicații bugetare. Cercetări preliminare ale Universității Aalto arată că mesele pe bază de plante sunt deja mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru serviciile alimentare din Helsinki. Dacă jumătate din achizițiile actuale de carne ar fi înlocuite cu proteine vegetale, orașul ar putea economisi peste 3 milioane de euro anual.

Autoritățile locale consideră că achizițiile publice pot influența obiceiurile de consum și pot susține tranziția către surse alternative de proteine. „Valorificând acest impuls, Helsinki transmite un semnal puternic întregului sector alimentar. Reduce riscul investițional, încurajează inovația și susține poziția Finlandei ca actor competitiv în tranziția globală a proteinelor”, a spus Kajan.

Decizia este în linie cu actualizarea ghidurilor alimentare naționale din Finlanda, care recomandă reducerea consumului de carne roșie cu 30%, limitarea pe cât posibil a mezelurilor și înlocuirea acestora cu proteine vegetale. Totuși, în 2025, ponderea consumatorilor de carne a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar 53% dintre cumpărători afirmă că nu ar susține o recomandare de politică publică de înjumătățire a consumului de carne.

În paralel, piața produselor vegetale din Finlanda crește cu rate de două cifre. Cel mai mare retailer din țară, S Group, a raportat o creștere de 14% a vânzărilor de tofu anul trecut, iar vânzările de alternative vegetale la carne au fost în ianuarie cu aproape 70% mai mari decât în aceeași lună a anului precedent.

Un exemplu similar de utilizare a achizițiilor publice pentru accelerarea tranziției proteice vine din New York. Abordarea „pe bază de plante implicit” în spitalele orașului a redus emisiile generate de alimentație cu 36% și a adus economii de sute de mii de dolari. În ianuarie, administrația a înlocuit carnea procesată cu proteine vegetale în 11 agenții municipale și a lansat o inițiativă dedicată companiilor pentru reducerea amprentei de carbon prin alimentație.