La Muzeul Orezului din Delta Ebrului (Spania) vizitatorii află tot felul de povești despre orez. Fie el proaspăt recoltat sau pus în pungi pentru a fi trimis la magazin. Despre ceea ce cumpărăm, gătim sau păstrăm. Și în ultimul caz cum păstrăm și de ce câteodată găsim insecte în cutia cu orez din cămară. Custodele muzeului ne-a explicat cu amănunte.

„Când cumpărăm un pachet de orez, în interiorul lui se află doar orez, nimic altceva. Nu există conservanți, emulgatori, îndulcitori, nimic, doar orez. Iar orezul va avea un termen de valabilitate de doi ani.

În următorii doi ani putem consuma acel orez fără să i se întâmple nimic. În cel mai rău caz, ceea ce i s-ar putea întâmpla orezului, deși sperăm să nu se întâmple, este să apară mulți gândăcei. Iar toată lumea întreabă pe unde au intrat insectele. Insectele nu au intrat niciodată din exterior, ele erau deja acolo, în stadiul larvar, microscopic.

Când este cald, larvele se dezvoltă, iar insectele apar. Prin urmare, apariția insectelor nu este ceva neobișnuit, ci un lucru normal, aproape firesc. Doar că, din fericire, acest lucru nu se întâmplă în orezul pe care îl avem acasă.

De ce nu se întâmplă? Pentru că cineva a aplicat un tratament împotriva dăunătorilor. Există diverse astfel de tratamente, cum ar fi aplicarea unui gaz, pentru a ucide toate aceste insecte, gaz care este introdus și apoi eliminat, sau ambalarea directă a orezului în vid. Dacă îl ambalăm în vid, larvele nu vor mai avea cum să respire și să se dezvolte”.

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