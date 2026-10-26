România își consolidează poziția pe harta internațională a turismului culinar printr-o premieră absolută. Pe 24 octombrie 2026, hangarul Aeroclubului României de la Clinceni a găzduit conferința și evenimentul de presă „Gastronomia Românească la Înălțime”, aducând împreună la aceeași masă reprezentanții celor trei regiuni recunoscute sau candidate la titlul de Regiune Gastronomică Europeană: Harghita (2027), Banatul (2028) și Dobrogea (candidat 2029).

Prilejuită de Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial, întâlnirea a subliniat legătura profundă dintre rețetele tradiționale, comunitățile locale și sprijinirea micilor producători, oferind totodată o avanpremieră a proiectelor majore care vor plasa România în atenția Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT).

Harghita dă startul în 2027: 52 de evenimente și 17 festivaluri culinare

Punctul central al programului din 2027 va fi reprezentat de județul Harghita, prima regiune din România care va purta oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Cu această ocazie, Mezey Zsolt (Visit Harghita) a anunțat în premieră un calendar ambițios care include 52 de evenimente culinare săptămânale și 17 festivaluri de amploare, printre care Taste of Transylvania, Festivalul Balmoșului, Festivalul de Ceapă, Festivalul Pomana Porcului, Festivalul Ceangăiesc al mămăligii cu brânză și Cea1 Borsec festival.

„Titlul obținut pentru 2027 înseamnă responsabilitatea de a păstra legătura dintre rețete, ingrediente și comunități. Ne dorim ca interesul pentru bucătăria regiunii să devină o curiozitate reală pentru oamenii care cultivă, produc și gătesc aici”, a declarat Mezey Zsolt.

Banatul se pregătește pentru 2028, iar Dobrogea așteaptă decizia IGCAT din mai 2027

Ștafeta gastronomică va fi preluată în 2028 de Banat, regiune reprezentată la eveniment de Simona Neumann, director general Visit Timiș. Aceasta a evidențiat importanța valorificării patrimoniului culinar bănățean și a rețetelor de familie în sprijinul producătorilor locali.

De asemenea, Dobrogea se află în plin proces de candidatură pentru anul 2029. Ivona Patzaichin-Rusu, ambasador al proiectului, a anunțat că o comisie de evaluatori ai IGCAT va sosi în România în mai 2027 pentru o săptămână de inspecții în teren. Juriul va analiza legătura dintre Horeca, producători și instituții publice înainte de a emite decizia finală de validare.

Trei chefi, trei meniuri regionale, un prânz pentru 150 de invitați

Momentul culminant al întâlnirii l-a constituit atelierul culinar live, unde trei dintre cei mai apreciați bucătari din țară au gătit împreună cu echipele formate din participanți preparate emblematice pentru fiecare zonă.

Harghita (Chef Zsigmond András): O tocană din rasol de vită și măduvă, servită cu mămăligă, brânză de burduf, hribi liofilizați și gălbiori, urmată de clătite cu dulceață de afine.

Banat (Chef Ioan Bebeșelea): „Crumpei la dubă” cu cârnați și varză murată, alături de desertul tradițional „ciufulită cu smochine”.

Dobrogea (Chef Alex Petricean): O abordare multiculturală intitulată „Moussaka vs Imam Bayildi”, o paralelă între musacaua comunității grecești din Izvoarele (Tulcea) și rețeta de Imam Bayildi a comunității turce din Fântâna Mare (Constanța). Desertul a reunit ghismanul, plăcinta dobrogeană și sarailia.

Meniurile au fost servite la o masă comună pentru 150 de persoane, fiind însoțite de degustări de băuturi tradiționale din Banat și Harghita și vinuri alese din Dobrogea.

Promovarea gustului local și un show aviatic de excepție

Evenimentul a beneficiat de sprijinul partenerului principal Electrolux România, reprezentat de Teodora Juravle (Head of Marketing), care a subliniat importanța transmiterii mai departe a rețetelor regionale prin gătitul acasă, precum și de sprijinul retailerului român Annabella, care a asigurat ingredientele proaspete și produsele de la furnizorii locali.

Pe lângă latura gastronomică, participanții s-au bucurat de un cadru inedit: tururi ghidate printre avioanele Aeroclubului României, zboruri de agrement alături de Șoimii României și un spectacol demonstrativ de acrobație aeriană.

Manifestarea a fost organizată de platforma Amintiri Gustoase (inițiată de Cronicari Digitali și agenția Zaga Brand) și face parte din proiectul cultural „FR.ON.TEM. Monografie digitală, Hrană Cultură Comunități”, cofinanțat de AFCN.

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