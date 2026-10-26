România culinară, la înălțime: Harghita, Banatul și Dobrogea s-au reunit în premieră pentru a marca turismului gastronomic. Șoimii României le-au fost alături

26 oct. 2026, Călătorii Culinare
România culinară, la înălțime: Harghita, Banatul și Dobrogea s-au reunit în premieră pentru a marca turismului gastronomic. Șoimii României le-au fost alături
Galerie Foto 11
Foto: Amintiri Gustoase
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Harghita dă startul în 2027: 52 de evenimente și 17 festivaluri culinare
  2. Banatul se pregătește pentru 2028, iar Dobrogea așteaptă decizia IGCAT din mai 2027
  3. Trei chefi, trei meniuri regionale, un prânz pentru 150 de invitați
  4. Promovarea gustului local și un show aviatic de excepție

România își consolidează poziția pe harta internațională a turismului culinar printr-o premieră absolută. Pe 24 octombrie 2026, hangarul Aeroclubului României de la Clinceni a găzduit conferința și evenimentul de presă „Gastronomia Românească la Înălțime”, aducând împreună la aceeași masă reprezentanții celor trei regiuni recunoscute sau candidate la titlul de Regiune Gastronomică Europeană: Harghita (2027), Banatul (2028) și Dobrogea (candidat 2029).

Prilejuită de Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial, întâlnirea a subliniat legătura profundă dintre rețetele tradiționale, comunitățile locale și sprijinirea micilor producători, oferind totodată o avanpremieră a proiectelor majore care vor plasa România în atenția Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT).

Harghita dă startul în 2027: 52 de evenimente și 17 festivaluri culinare

Punctul central al programului din 2027 va fi reprezentat de județul Harghita, prima regiune din România care va purta oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Cu această ocazie, Mezey Zsolt (Visit Harghita) a anunțat în premieră un calendar ambițios care include 52 de evenimente culinare săptămânale și 17 festivaluri de amploare, printre care Taste of Transylvania, Festivalul Balmoșului, Festivalul de Ceapă, Festivalul Pomana Porcului, Festivalul Ceangăiesc al mămăligii cu brânză și Cea1 Borsec festival.

„Titlul obținut pentru 2027 înseamnă responsabilitatea de a păstra legătura dintre rețete, ingrediente și comunități. Ne dorim ca interesul pentru bucătăria regiunii să devină o curiozitate reală pentru oamenii care cultivă, produc și gătesc aici”, a declarat Mezey Zsolt.

Banatul se pregătește pentru 2028, iar Dobrogea așteaptă decizia IGCAT din mai 2027

Ștafeta gastronomică va fi preluată în 2028 de Banat, regiune reprezentată la eveniment de Simona Neumann, director general Visit Timiș. Aceasta a evidențiat importanța valorificării patrimoniului culinar bănățean și a rețetelor de familie în sprijinul producătorilor locali.

De asemenea, Dobrogea se află în plin proces de candidatură pentru anul 2029. Ivona Patzaichin-Rusu, ambasador al proiectului, a anunțat că o comisie de evaluatori ai IGCAT va sosi în România în mai 2027 pentru o săptămână de inspecții în teren. Juriul va analiza legătura dintre Horeca, producători și instituții publice înainte de a emite decizia finală de validare.

Trei chefi, trei meniuri regionale, un prânz pentru 150 de invitați

Momentul culminant al întâlnirii l-a constituit atelierul culinar live, unde trei dintre cei mai apreciați bucătari din țară au gătit împreună cu echipele formate din participanți preparate emblematice pentru fiecare zonă.

Harghita (Chef Zsigmond András): O tocană din rasol de vită și măduvă, servită cu mămăligă, brânză de burduf, hribi liofilizați și gălbiori, urmată de clătite cu dulceață de afine.

Banat (Chef Ioan Bebeșelea): „Crumpei la dubă” cu cârnați și varză murată, alături de desertul tradițional „ciufulită cu smochine”.

Dobrogea (Chef Alex Petricean): O abordare multiculturală intitulată „Moussaka vs Imam Bayildi”, o paralelă între musacaua comunității grecești din Izvoarele (Tulcea) și rețeta de Imam Bayildi a comunității turce din Fântâna Mare (Constanța). Desertul a reunit ghismanul, plăcinta dobrogeană și sarailia.

Meniurile au fost servite la o masă comună pentru 150 de persoane, fiind însoțite de degustări de băuturi tradiționale din Banat și Harghita și vinuri alese din Dobrogea.

Promovarea gustului local și un show aviatic de excepție

Evenimentul a beneficiat de sprijinul partenerului principal Electrolux România, reprezentat de Teodora Juravle (Head of Marketing), care a subliniat importanța transmiterii mai departe a rețetelor regionale prin gătitul acasă, precum și de sprijinul retailerului român Annabella, care a asigurat ingredientele proaspete și produsele de la furnizorii locali.

Pe lângă latura gastronomică, participanții s-au bucurat de un cadru inedit: tururi ghidate printre avioanele Aeroclubului României, zboruri de agrement alături de Șoimii României și un spectacol demonstrativ de acrobație aeriană.

Manifestarea a fost organizată de platforma Amintiri Gustoase (inițiată de Cronicari Digitali și agenția Zaga Brand) și face parte din proiectul cultural „FR.ON.TEM. Monografie digitală, Hrană Cultură Comunități”, cofinanțat de AFCN.

G4Food.ro este partener media al proiectelor derulate de Amintiri Gustoase.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Video
25 oct.
VIDEO | Mâncarea indiană îngrașă? Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte slab calorice” / Ce conțin sosurile și de ce sunt sățioase preparatele cu linte
VIDEO | Mâncarea indiană îngrașă? Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte slab calorice” / Ce conțin sosurile și de ce sunt sățioase preparatele cu linte
Gusturi locale
25 oct.
FOTO-VIDEO | O brânză maturată într-un vas de lut, una dintre inovațiile prezentate la SIAL 2026 / Consumatorul poate alege cât timp este maturată
FOTO-VIDEO | O brânză maturată într-un vas de lut, una dintre inovațiile prezentate la SIAL 2026 / Consumatorul poate alege cât timp este maturată
Călătorii Culinare
24 oct.
O fermă ecologică din Spania oferă cazare gratuită într-o casă cu piscină. Ce trebuie să facă voluntarii în schimb
O fermă ecologică din Spania oferă cazare gratuită într-o casă cu piscină. Ce trebuie să facă voluntarii în schimb
Călătorii Culinare
24 oct.
REPORTAJ VIDEO | Am descoperit „Veneția Portugaliei”: canale pitorești, bărci tradiționale și o piață de pește care merită vizitată / Cât costă peștele într-un oraș de pe malul Atlanticului
REPORTAJ VIDEO | Am descoperit „Veneția Portugaliei”: canale pitorești, bărci tradiționale și o piață de pește care merită vizitată / Cât costă peștele într-un oraș de pe malul Atlanticului
Video
23 oct.
VIDEO | Gogoșele din lapte praf, murături de mango și gusturile indiene mai puțin cunoscute / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte jucăuși la a amesteca condimentele”
VIDEO | Gogoșele din lapte praf, murături de mango și gusturile indiene mai puțin cunoscute / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte jucăuși la a amesteca condimentele”
Recomandări
Mediafax
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului? MODIFICĂRILE observate la nivelul vaselor de sânge
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale