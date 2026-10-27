Coșul minim de consum pentru un trai decent a ajuns la 11.668 de lei pe lună în 2026 pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, cu 298 de lei mai mult decât în anul precedent. Pentru un adult singur, valoarea coșului este de 4.407 lei pe lună, potrivit unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Actualizarea coșului minim de consum pentru un trai decent are la bază indicii de preț publicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, potrivit Mediafax.

Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, valoarea coșului ajunge la 9.574 de lei lunar. În cazul unei familii cu doi adulți și fără copii, suma necesară este de 7.150 de lei pe lună, în timp ce pentru o persoană adultă singură, valoarea este de 4.407 lei.

Locuința și alimentația, printre cele mai mari cheltuieli

În cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, cea mai mare componentă a coșului minim de consum pentru un trai decent este cea asociată locuinței, estimată la 3.105 lei pe lună. Urmează cheltuielile pentru alimentație, de 2.429 de lei, și cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, de 1.143 de lei.

Economiile reprezintă o componentă de 1.061 de lei, cheltuielile curente legate de locuință se ridică la 977 de lei, iar cele pentru educație și cultură ajung la 921 de lei.

Cele mai mari creșteri procentuale față de anul precedent au fost înregistrate în cazul cheltuielilor pentru sănătate, care au crescut cu 8,3%, al celor pentru educație și cultură, cu 8%, și al serviciilor, cu 6,7%. Cheltuielile curente legate de locuință au crescut cu 5,9%.

În schimb, componenta aferentă achiziționării unei locuințe a scăzut cu 1,9%, de la 3.166 de lei la 3.105 lei. Potrivit autorilor analizei, evoluția este asociată reducerii ratei medii efective anuale a dobânzii, de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026. Scăderea dobânzii a compensat creșterea prețurilor locuințelor și deprecierea leului în raport cu euro.

Ce include coșul minim pentru un trai decent

Coșul minim de consum pentru un trai decent nu se limitează la cheltuielile de bază pentru hrană și locuință. Acesta include și costuri pentru îmbrăcăminte, igienă, educație, sănătate, transport, comunicații, recreere și acoperirea unor cheltuieli neprevăzute.

Metodologia folosită pentru calcularea valorii coșului unei familii formate din doi adulți și doi copii pornește de la ipoteza că ambii adulți sunt salariați, iar cei doi copii beneficiază de alocațiile de stat. În acest scenariu, veniturile obținute din cele două salarii, împreună cu alocațiile copiilor, ar trebui să acopere cheltuielile necesare unui trai decent.

Cât ar trebui să fie salariul pentru un trai decent

Potrivit estimărilor, salariul minim decent pentru anul 2026 este de 5.542 de lei net, echivalentul unui salariu brut de 9.473 de lei. Valoarea netă este cu 2,8% mai mare decât cea estimată pentru 2025, de 5.393 de lei.

În prezent, salariul minim net este de 2.699 de lei, reprezentând 48,7% din nivelul de 5.542 de lei considerat necesar pentru un trai decent în scenariul de referință.

În 2018, salariul minim net acoperea 35,2% din nivelul de venit considerat necesar pentru un trai decent. Convergența dintre salariul minim și acest prag a fost însă lentă în ultimii ani.

Estimarea pentru salariul mediu net în 2026 este de 5.450 de lei, echivalentul a 98,3% din nivelul considerat necesar pentru un trai decent.

Autorii analizei arată că formula actuală de stabilire a salariului minim face dificilă recuperarea rapidă a diferenței față de nivelul necesar. Într-un scenariu optimist, salariul minim nu ar ajunge la nivelul considerat decent înainte de anul 2050, în timp ce într-un scenariu realist, acest lucru s-ar putea întâmpla în jurul anului 2075.