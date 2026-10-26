Trei regiuni din România vor să atragă turiștii prin gastronomie / Ce preparate tradiționale le fac speciale

Harghita și Banatul au obținut deja titlul de Regiune Gastronomică Europeană pentru 2027 și 2028, iar Dobrogea este propunerea României pentru 2029. Distincția poate aduce mai multă vizibilitate internațională și noi oportunități pentru turism și afacerile locale.

Ce au în comun Harghita, Banatul și Dobrogea? O bucătărie bogată, cu preparate tradiționale și influențe culturale diverse, care a atras atenția Institutului Internațional de Gastronomie. Harghita și Banatul vor purta titlul de Regiune Gastronomică Europeană în următorii doi ani, iar Dobrogea are șanse să le urmeze în 2029, potrivit ȘtirileProTV.

Toamna, în farfuriile din Harghita se întâlnesc numeroase arome. Într-o oală încăpătoare fierbe încet o tocăniță de vită, care va fi completată de o mâncărică de hribi și de un bulz cu brânză de oaie, presărat cu afine deshidratate.

Este una dintre cele 50 de rețete emblematice votate de localnici și de 12 chefi pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană, pe care Harghita îl va purta anul viitor.

Chef Andras Zsigmond spune că distincția reprezintă o ocazie de a pune în valoare ingredientele locale.

„Este o onoare că putem să arătăm ce potențial avem. Încercăm să folosim comorile noastre din pădure, din belșug, ce avem noi acolo. De exemplu, ciupercile, fructele de pădure”, a declarat chef Andras Zsigmond.

Banatul aduce în prim-plan rețete tradiționale reinterpretate

În 2028, titlul rămâne în România și ajunge în Banat. Una dintre rețetele reprezentative ale regiunii este „crumpei la dubă”, denumirea locală pentru tocănița de cartofi cu cârnați picanți.

În varianta reinterpretată, preparatul este servit sub formă de crochete rumenite, alături de maioneză făcută din grăsimea lăsată de cârnații prăjiți. La desert, meniul include o „ciufulită cu smochine”, un preparat în straturi, asemănător unui pandișpan.

Chef Ioan Bebeșelea explică faptul că gastronomia Banatului reunește atât preparate simple, asociate perioadelor dificile, cât și rețete bogate, influențate de bucătăria Imperiului Austriac.

„Sunt rețete foarte contrastante. Sunt unele care sunt foarte, foarte sărăcăcioase, care se găteau în perioadele de restriște, se mânca cartof cu aluat, paste cu cartofi și cu varză, dar și feluri foarte bogate. Supă de găină pe care o făceai dintr-o găină doar pentru o zi. Deserturi, unele foarte sărăcăcioase, numai griș cu ulei, puțin zahăr și unele luxuriante venite din bucătăria Imperiului Austriac”, a declarat chef Ioan Bebeșelea.

Dobrogea, propunerea României pentru 2029

România își dorește să păstreze titlul de Regiune Gastronomică Europeană și în 2029, iar propunerea este bucătăria dobrogeană. Diversitatea culturală a regiunii se reflectă și în preparatele locale. În județele Tulcea și Constanța conviețuiesc 13 etnii, iar gastronomia zonei nu se rezumă la pește și fructe de mare.

Chef Alex Petricean atrage atenția asupra brânzeturilor de capră și a diversității preparatelor din aluat, pe care le consideră printre bogățiile gastronomice ale Dobrogei.

„Aș zice că cele mai bune brânzeturi de capră din România se găsesc în zona Dobrogei. Pentru că e o zonă de cereale, aș spune că una dintre bogățiile cele mai mari ale Dobrogei sunt aluaturile. De la tipul de aluaturi uscate, de tipul tăiței sau ceva de genul acesta, plăcinte, aluaturi prăjite, aluaturi dospite, aluaturi nedospite, au turtițe care se gătesc direct pe lespede sau pe vatră”, a declarat chef Alex Petricean.

Titlul de Regiune Gastronomică Europeană este acordat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism din Barcelona, în urma evaluării unor criterii specifice.

Pe lângă vizibilitatea internațională, distincția poate contribui la atragerea turiștilor și poate crea oportunități pentru restaurantele și producătorii locali.