VIDEO | Mâncarea indiană îngrașă? Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte slab calorice” / Ce conțin sosurile și de ce sunt sățioase preparatele cu linte

25 oct. 2026, Video
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Preparatele indiene pot fi mai puțin calorice decât s-ar aștepta unii clienți, susține Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București. Într-un interviu acordat G4Food, aceasta explică de ce mâncărurile sunt sățioase, ce ingrediente stau la baza sosurilor și de ce unele preparate cu linte, deși par lichide, au o consistență densă.

Cât de calorică este mâncarea indiană

Întrebată cât de prietenoase cu silueta sunt preparatele indiene, Francesca Barbacariu spune că acestea ar putea surprinde prin aportul caloric, în raport cu așteptările pe care le au clienții.

„Ați fi foarte surprinși, dar sunt foarte bine cotate caloric, foarte slab calorice, pentru cum ne-am așteptat cel puțin”, spune managerul restaurantului Mumbai.

Ea atrage atenția și asupra modului în care sunt servite preparatele, în special în combinație cu orez.

„Și sunt și foarte sățioase, mai ales că se mănâncă cu foarte mult orez și atunci evident ne umflăm, să zic așa, de orez”, explică Francesca Barbacariu.

Ce conțin sosurile din preparatele indiene

„Plus acele sosuri care sunt foarte consistente, au o bază foarte solidă de roșii și ceapă, în principiu, și sunt dense”, spune aceasta.

Managerul restaurantului oferă și exemplul preparatelor cu linte, care pot părea, la prima vedere, mai degrabă supe decât mâncăruri consistente.

„Chiar dacă ele par ușor lichide, unele pot părea chiar supe, cele cu linte în special, chiar dacă sunt ușor lichide, ele de fapt sunt foarte dense și foarte sățioase”, afirmă Francesca Barbacariu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Stop risipă
25 oct.
VIDEO | Ce pot face elevii în Săptămâna Verde / Ionuț Porcaru, director Banca de Alimente Sector 6: Pot afla cum pot reduce risipa alimentară, ce înseamnă să fii voluntar și cum să citești o etichetă. Schimbarea vine în timp
VIDEO | Ce pot face elevii în Săptămâna Verde / Ionuț Porcaru, director Banca de Alimente Sector 6: Pot afla cum pot reduce risipa alimentară, ce înseamnă să fii voluntar și cum să citești o etichetă. Schimbarea vine în timp
Disputandum
25 oct.
VIDEO | Cumpărătorii nu mai aleg produsul local doar „cu inima” / După pandemie, prețul și comparația cu alte produse cântăresc tot mai mult
VIDEO | Cumpărătorii nu mai aleg produsul local doar „cu inima” / După pandemie, prețul și comparația cu alte produse cântăresc tot mai mult
Gusturi locale
25 oct.
FOTO-VIDEO | O brânză maturată într-un vas de lut, una dintre inovațiile prezentate la SIAL 2026 / Consumatorul poate alege cât timp este maturată
FOTO-VIDEO | O brânză maturată într-un vas de lut, una dintre inovațiile prezentate la SIAL 2026 / Consumatorul poate alege cât timp este maturată
Nutriție
24 oct.
FOTO-VIDEO | Meniu cu 500 de lei pentru 5 zile. Cu ciorbiță sau mâncare, un mic dejun rapid și o cină lejeră. Chiar și o plăcintă cu fructe de sezon, că viața e mai veselă cu desert
FOTO-VIDEO | Meniu cu 500 de lei pentru 5 zile. Cu ciorbiță sau mâncare, un mic dejun rapid și o cină lejeră. Chiar și o plăcintă cu fructe de sezon, că viața e mai veselă cu desert
Stop risipă
24 oct.
VIDEO | Dr. Nicoleta Clep (ANSVSA): Cea mai mare risipă alimentară se produce la consumatori. Educația copiilor, o soluție pentru reducerea fenomenului
VIDEO | Dr. Nicoleta Clep (ANSVSA): Cea mai mare risipă alimentară se produce la consumatori. Educația copiilor, o soluție pentru reducerea fenomenului
Recomandări
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Pietrele la fiere, boala care te poate trimite direct pe masa de operație! Simptomele pe care nu trebuie să le ignori
CSID
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale