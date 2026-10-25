Preparatele indiene pot fi mai puțin calorice decât s-ar aștepta unii clienți, susține Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București. Într-un interviu acordat G4Food, aceasta explică de ce mâncărurile sunt sățioase, ce ingrediente stau la baza sosurilor și de ce unele preparate cu linte, deși par lichide, au o consistență densă.

Cât de calorică este mâncarea indiană

Întrebată cât de prietenoase cu silueta sunt preparatele indiene, Francesca Barbacariu spune că acestea ar putea surprinde prin aportul caloric, în raport cu așteptările pe care le au clienții.

„Ați fi foarte surprinși, dar sunt foarte bine cotate caloric, foarte slab calorice, pentru cum ne-am așteptat cel puțin”, spune managerul restaurantului Mumbai.

Ea atrage atenția și asupra modului în care sunt servite preparatele, în special în combinație cu orez.

„Și sunt și foarte sățioase, mai ales că se mănâncă cu foarte mult orez și atunci evident ne umflăm, să zic așa, de orez”, explică Francesca Barbacariu.

Ce conțin sosurile din preparatele indiene

„Plus acele sosuri care sunt foarte consistente, au o bază foarte solidă de roșii și ceapă, în principiu, și sunt dense”, spune aceasta.

Managerul restaurantului oferă și exemplul preparatelor cu linte, care pot părea, la prima vedere, mai degrabă supe decât mâncăruri consistente.

„Chiar dacă ele par ușor lichide, unele pot părea chiar supe, cele cu linte în special, chiar dacă sunt ușor lichide, ele de fapt sunt foarte dense și foarte sățioase”, afirmă Francesca Barbacariu.