Glifosatul, cel mai folosit erbicid din lume, ar putea afecta microbiomul intestinal / Ce arată noile cercetări

Glifosatul, substanța activă din erbicide precum Roundup, este cel mai utilizat erbicid la nivel mondial și se regăsește frecvent în agricultura modernă. Un nou studiu publicat în revista științifică Science of the Total Environment sugerează că expunerea prenatală la niveluri considerate apropiate de cele întâlnite în alimentație ar putea influența microbiomul intestinal, metabolismul și anumite funcții neurologice la șoareci, efecte observate chiar și la generațiile următoare.
Studiul, realizat de cercetători de la University of British Columbia Okanagan și alte instituții canadiene, a analizat impactul expunerii la glifosat în timpul gestației asupra a două generații de șoareci și vine într-un moment în care interesul pentru legătura dintre pesticide, microbiom și sănătatea umană este în creștere.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți