În noaptea de Sfântul Andrei, românii nu ieșeau la colindat, ca americanii de Halloween. Dimpotrivă, încercau să rămână în case și să se protejeze de strigoi, vrăjitoare și alte făpturi despre care tradițiile populare spuneau că umblă libere în această perioadă. Usturoiul era unul dintre cele mai importante mijloace de apărare: oamenii ungeau cu el ușile, ferestrele, hornurile și chiar coarnele animalelor. Dar ritualurile nu se opreau aici. Unele obiceiuri presupuneau amestecuri neobișnuite, grâu pus la încolțit, fire de usturoi ascunse sub pernă și chiar folosirea clopotului bisericii pentru descoperirea hoților.

Invitat la emisiunea WTFun de la ProFM, istoricul și povestitorul Damian Anfile a explicat câteva dintre cele mai interesante credințe și practici asociate nopții de Sfântul Andrei, cunoscută în folclor și drept Noaptea Strigoilor.

„Sfântul Andrei și Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie, sunt cele două mari zile când se deschid porțile dintre lumi și pot să circule fel de fel de entități”, a explicat Damian Anfile.

Invitatul a povestit că noaptea de Sfântul Andrei era cunoscută și drept Noaptea Strigoilor, iar oamenii aveau o serie de măsuri de precauție pe care le respectau pentru a nu se întâlni cu făpturile despre care se credea că umblă libere.

„În primul rând, există niște legende populare despre cum a ajuns Sfântul Andrei Sfânt, care n-au nicio treabă cu teologia. (…) Dar hai să discutăm despre Noaptea Strigoilor. (…) Noaptea asta cred că au ales-o strigoii. Acum, că mă întrebi pe mine, e una dintre nopțile fruntariilor. În vechime, când nu aveam calendarul foarte clar, se considera că atunci e solstițiul de iarnă. El e, de fapt, pe 21 decembrie. Că din ziua de Sfântul Andrei crește ziua cât bobul de mei. Nu-i tocmai corectă, dar, na, ziua încă mai scade până la solstițiu. Dar, repet, în vremea veche ei înțelegeau că de pe acolo o ia și întotdeauna ai pragurile astea de trecere.”

Ritualul cu usturoi: ce trebuia uns în gospodărie ca să nu intre strigoii

Usturoiul era folosit pentru protejarea întregii gospodării, nu doar a locuinței. Damian Anfile a explicat că, în unele variante ale obiceiului, ingredientele folosite erau mai multe decât s-ar aștepta cineva.

„Nu usturoiul singur. Trebuie să mai pui și găinaț de pasăre și păcură”, a spus istoricul.

Apoi a detaliat unde trebuia aplicat amestecul:

„Se ung în primul rând țâțânii ușilor, deci balamalele. Doi, se ung toate celelalte căi de acces în casă. Deci nu te gândi numai pe unde intri tu. Interfonul, fereastra, hornul, centrala, în cazul de față. Ba mai mult, altădată se ungeau și coarnele de la vite. Deci căței, pisici n-o să fie ei foarte bucuroși de chestia asta, dar uns toate cu usturoi să fie protejate.”

Pe lângă ungerea ușilor și a celorlalte căi de acces, vasele trebuiau întoarse cu gura în jos.

„O chestie la fel foarte logică: se întorc vasele cu gura în jos pentru că strigoiul poate să strige de afară și să nu care cumva să-i răspundă un vas. Dacă ai văzut «Frumoasa și Bestia», nu văd ce probleme ai să crezi chestia asta”, a glumit Damian Anfile.

Usturoiul trebuia și consumat de toți membrii familiei.

Iar dacă cineva nu voia să ungă toată casa cu usturoi, exista și varianta de a presăra cenușă în jurul gospodăriei.

„Se mai pot presăra cenușă pe lângă casă, că aparent ei au o chestie dintr-asta foarte compulsivă: trebuie să numere boabele alea din cenușă, mă rog, firele de funingine, și până nu numără nu pot. Sau, dacă-l întâlnești direct, îi dai un borcan de miere sau ceva și zici: «Ia câte un bob și-mi spui câte sunt». Și ăla se pare că are un OCD grav, că trebuie să stea să numere.”

Ce făceau strigoii în noaptea de Sfântul Andrei

Damian Anfile a povestit și despre câteva dintre activitățile atribuite strigoilor în credințele populare. Unele dintre ele sunt greu de imaginat astăzi, dar fac parte din poveștile păstrate în folclor.

„Strigoii ăștia ies noaptea și au diferite programe artistice. Respectiv, varianta unu este să fure limbile melițoaielor și să se ducă să se bată cu ele în hotarele satelor. A înțeles toată lumea, nu?”

Invitatul a explicat și ce era melița, instrumentul folosit în trecut la prelucrarea fibrelor de cânepă.

„Melița era un instrument arhaic folosit să-ți rupă fibrele de la cânepă înainte să se fumeze. Din asta îți făceau haine. (…) Drept urmare, trebuia să separi fibrele alea și arăta ca o ghilotină de hârtie, dacă ați fost vreodată într-o tipografie. Și, pentru că trebuia să faci acțiunea asta foarte des, băteai cu limba aia: «taca-taca-taca-taca». De aici, «îți umblă gura ca o meliță». Strigoii furau limbile de la melițoaie și începeau să-și care cu ele în cap prin hotarele satelor. Ce vrei? Fiecare cu hobby-ul lui.”

O altă variantă era ca strigoii să facă hore pe câmp.

„Varianta doi: făceau hore în câmp, a glumit Damian Anfile.

Mai existau și credințe despre strigoii legați de o anumită familie, care se întorceau mai întâi împotriva celor apropiați.

De ce puneau fetele 41 de fire de usturoi sub pernă

Usturoiul avea un rol și în ritualurile prin care fetele încercau să-și afle ursitul. Nu era vorba doar despre căței sau căpățâni de usturoi, ci despre firele plantei.

„Atenție că există clar scris în manualele astea de etnografie fire de usturoi. Deci nu e vorba numai de căpățână de usturoi, de căței. E vorba și de fire propriu-zise. Există o vrajă de ursit cu 41 de fire de usturoi puse noaptea de Sfântul Andrei sub pernă, evident, ca să-ți visezi ursitul.”

O altă practică presupunea păzirea usturoiului pe parcursul nopții, pentru ca acesta să nu fie furat. A doua zi, era dus la biserică, sfințit și păstrat pentru un ritual care continua de Sfântul Gheorghe.

„Se păzea usturoiul să nu se fure, a doua zi se ducea la biserică, se sfințea de către preot și după aia, de Sfântul Gheorghe, că tot vorbeam de zilele legate, se semăna eventual într-un cap de șarpe. (…) Și ce răsărea se păstra pentru noaptea următoare de Sfântul Andrei. Deci era o vrajă care mergea la an.”

Invitatul a explicat și ce se întâmpla cu usturoiul răsărit:

„Vizavi de usturoiul semănat, luat, păzit în noaptea de Sfântul Andrei, semănat în noaptea de Sfântul Gheorghe în cap de șarpe: dacă răsare, îl iei și, la următorul Sfântul Gheorghe, te ungi cu el pe piept, te urci în copac și o să vină la tine strigoaicele. Nu știu dacă știați tehnica asta.”

Grâul pus la încolțit și turta sărată pentru aflarea ursitului

În noaptea de Sfântul Andrei, grâul era pus la încolțit pentru a afla dacă anul următor va fi unul cu noroc. Obiceiul avea mai multe variante, în funcție de regiune.

„Este un soi de prezicere a viitorului. Asta se pare, este dat de Tudor Pamfile, că a venit din zona Muscelului în pământ, iar în Olt se punea direct în apă. Dar dacă tot în noaptea de Sfântul Andrei se întâmplă, dacă pui grâul în noaptea de Sfântul Andrei și încolțește și crește, se cheamă că vei avea noroc bun în anul următor. Da, e o noapte în care, la fel, poți să captezi și influența bună.”

Damian Anfile a povestit și despre un ritual în care se folosea apă măsurată într-o strachină:

„Se cărau nouă căni de apă măsurate într-o strachină. Se umplea strachina și se punea o măsură. Dacă a doua zi creștea apa aia numai cu un pic, preferabil te trezești peste noapte și mai torni puțintel. O, ce să vezi, ai noroc în anul care vine.”

Un alt obicei presupunea prepararea unei turte foarte sărate, folosită tot pentru aflarea ursitului.

„Se mai putea face o turtă. Foarte interesantă practica. O făceau fetele cu apă cărată în gură de la fântână. Se amesteca și existau două variante. În turta aia se punea egal sare cu făină. Deci era potroacă. Ori o mâncai și peste noapte, pe cine visai că-ți aduce apă, ăla era ursitul tău. Ori sădeai cățel de usturoi în ea. Și dacă ăla încolțea acolo, la fel era semn de bine.”

În aceeași perioadă exista și obiceiul de a pune ramuri de pomi fructiferi la căldură, pentru ca acestea să înmugurească până la Anul Nou.

„Mai e o practică pe care vreau s-o spun, că asta e o tradiție frumoasă. În ziua de Sfântul Andrei, copiii mergeau și luau ramuri de pom fructiferi, le puneau în casă la căldură și alea se pare că încolțeau fix înspre noaptea de Sfântul Vasile, ca să poți să faci din ele sorcovă.”

Ritualul cu usturoi și clopotul bisericii pentru descoperirea hoților

Unul dintre cele mai neobișnuite obiceiuri povestite de Damian Anfile este cel în care usturoiul era folosit pentru a afla cine a furat ceva din gospodărie. Persoana păgubită mergea la biserică și ungea limba clopotului.

„Când îți fura cineva ceva, te duceai la biserică și ungeai limba clopotului cu usturoi. Se spune că atunci când bătea clopotul, imediat se auzea cine ți-a furat. De aici ar trebui să vină expresia folosită în general de hoți: «Nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu miroase».”

În imaginarul popular, usturoiul era, așadar, mult mai mult decât un ingredient folosit în bucătărie. Era planta care proteja gospodăria, ținea strigoii la distanță, ajuta fetele să-și viseze ursitul și putea chiar să dea în vileag un hoț.