Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Primăria Capitalei, sâmbătă, la ora 17:00, se deschide a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei, cel mai mare eveniment din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei, prin Creart, transmite News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun Bucureşti îşi va întâmpina publicul cu cel mai înalt brad ecologic din ţară, Casa lui Moş Crăciun, roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru şi multe atracţii pentru copii.

La târg vor fi peste 120 de căsuţe cu delicii culinare şi cu produse artizanale realizate de meşteri care duc mai departe tehnici tradiţionale autentice. Programul artistic completează atmosfera din Piaţa Constituţiei, cu spectacole de datini şi obiceiuri, colinde şi concerte.

Tot sâmbătă, la ora 18:00, din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

De pe scena Târgului de Crăciun Bucureşti, Corul de Copii Radio, Orchestra ”Lumini Sonore” cu Ozana Barabancea, Theo Rose şi Smiley vor deschide sezonul festiv. Caravana Coca-Cola, cu legendarele sale camioane roşii, va porni de aici în paradă.

Duminică, Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora şi Connect-R vor urca pe scena din Piaţa Constituţiei.

De 1 decembrie, la Târgul de Crăciun Bucureşti, copiii sunt aşteptaţi, de la ora 12.00, la ateliere interactive în Casa lui Moş Crăciun. Seara va fi dedicată tradiţiilor româneşti, cu un program artistic susţinut de Orchestra Naţională ”Valahia”, sub bagheta diriijorului Marius Zorilă, şi solişti consacraţi. De la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat Zilei României.

Tot sâmbătă, Primăria Bucureşti, prin Creart, în parteneriat cu Food Truck Festival, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei – Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii.

”Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al oraşului devine un spaţiu vibrant, unde spiritul festiv se împleteşte cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaţionale, mixuri urbane, carusel, brad şi instalaţii luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare”, a arătat Primăria.