Celebrul bucătar cu cinci stele Michelin, Jordi Cruz, a împărtășit rețeta mamei sale și câteva secrete esențiale pentru ca pastele să iasă perfecte și gătite exact cât trebuie.

În timpul verii, preparatele proaspete, ușoare și rapid de făcut sunt opțiunea ideală pentru a combate căldura și a te bucura de ingredientele de sezon. Printre cele mai populare rețete care respectă aceste criterii sunt salatele.

Totul despre salata de paste

Între acestea, o variantă care se remarcă prin versatilitatea sa este salata de paste. Aceasta poate fi preparată cu fusilli, penne, farfalle sau melcișori și combinată cu ingredientele preferate: ton, ou fiert, roșii, porumb, măsline, brânză, pui sau legume. De asemenea, permite diverse dressinguri, de la clasicul ulei de măsline cu oțet, până la maioneză, sos de iaurt sau pesto. Un alt mare avantaj este că se servește rece și poate fi pregătită în avans, fiind ideală pentru o masă acasă sau pentru un pachet la plajă sau la picnic.

Deși pare un preparat extrem de simplu, obținerea celei mai bune versiuni a unei salate de paste presupune cunoașterea unor trucuri care nu doar că îmbunătățesc textura și gustul final, dar ajută și la economisirea energiei în bucătărie.

Sfaturile chef-ului Jordi Cruz pentru o salată de paste perfectă

Bucătarul cu cinci stele Michelin, Jordi Cruz, a împărtășit pe rețelele de socializare rețeta de salată de paste a mamei sale, pe care a reinterpretat-o prin propriile tehnici culinare, prezentând șase variante diferite. Pe lângă instrucțiunile specifice pentru fiecare tip de salată, chef-ul a dezvăluit un detaliu fundamental în procesul de fierbere al pastelor.

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„Un lucru foarte important, o greșeală pe care mulți o fac și unde trebuie să fim mai ecologici: când pui apa la fiert, nu adăuga niciodată sarea de la început”, a avertizat bucătarul.

Explicația este una științifică: sarea adăugată de la început crește timpul necesar apei pentru a atinge punctul de fierbere.

„Sarea se adaugă doar în momentul în care apa a dat deja în clocot, fiind de preferat sarea grunjoasă, care se dizolvă treptat”, a adăugat el.

Dacă apa fierbe mai greu, pe lângă consumul inutil de gaz sau energie electrică, se pot decala și timpii de gătire, riscând ca pastele să fie prea fierte și să își piardă textura, ceea ce ar strica salata.

Proporțiile corecte de apă și sare

Jordi Cruz a clarificat și dilema privind cantitatea de lichid necesară pentru o gătire optimă:

Este obligatoriu să folosim o oală mare.

Pentru 500 de grame de paste se folosesc 5 litri de apă și 50 de grame de sare.

Printre alte detalii care fac diferența, chef-ul insistă asupra originii ingredientului principal: „Paste italiene, trebuie să fie italiene, vă rog din suflet, paste cu suflet italian”.

La final, el amintește că alegerea dressingului, a grăsimilor bune (cum ar fi un ulei de măsline de calitate sau brânza) și a garniturilor de legume sau proteine trebuie făcută strategic, pentru a aduce „textură, mai mult gust și complexitate salatei”.