Unde greșești când prepari salata de paste. Chef celebru: „Când pui apa la fiert, nu adăuga niciodată sarea de la început”. Iată de ce

20 aug. 2026, Rețete
Unde greșești când prepari salata de paste. Chef celebru: „Când pui apa la fiert, nu adăuga niciodată sarea de la început". Iată de ce
Foto: The Plant Based School
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Totul despre salata de paste
  2. Sfaturile chef-ului Jordi Cruz pentru o salată de paste perfectă
  3. Proporțiile corecte de apă și sare

Celebrul bucătar cu cinci stele Michelin, Jordi Cruz, a împărtășit rețeta mamei sale și câteva secrete esențiale pentru ca pastele să iasă perfecte și gătite exact cât trebuie.

În timpul verii, preparatele proaspete, ușoare și rapid de făcut sunt opțiunea ideală pentru a combate căldura și a te bucura de ingredientele de sezon. Printre cele mai populare rețete care respectă aceste criterii sunt salatele.

Totul despre salata de paste

Între acestea, o variantă care se remarcă prin versatilitatea sa este salata de paste. Aceasta poate fi preparată cu fusilli, penne, farfalle sau melcișori și combinată cu ingredientele preferate: ton, ou fiert, roșii, porumb, măsline, brânză, pui sau legume. De asemenea, permite diverse dressinguri, de la clasicul ulei de măsline cu oțet, până la maioneză, sos de iaurt sau pesto. Un alt mare avantaj este că se servește rece și poate fi pregătită în avans, fiind ideală pentru o masă acasă sau pentru un pachet la plajă sau la picnic.

Deși pare un preparat extrem de simplu, obținerea celei mai bune versiuni a unei salate de paste presupune cunoașterea unor trucuri care nu doar că îmbunătățesc textura și gustul final, dar ajută și la economisirea energiei în bucătărie.

Sfaturile chef-ului Jordi Cruz pentru o salată de paste perfectă

Bucătarul cu cinci stele Michelin, Jordi Cruz, a împărtășit pe rețelele de socializare rețeta de salată de paste a mamei sale, pe care a reinterpretat-o prin propriile tehnici culinare, prezentând șase variante diferite. Pe lângă instrucțiunile specifice pentru fiecare tip de salată, chef-ul a dezvăluit un detaliu fundamental în procesul de fierbere al pastelor.

- articolul continuă mai jos -

„Un lucru foarte important, o greșeală pe care mulți o fac și unde trebuie să fim mai ecologici: când pui apa la fiert, nu adăuga niciodată sarea de la început”, a avertizat bucătarul.

Explicația este una științifică: sarea adăugată de la început crește timpul necesar apei pentru a atinge punctul de fierbere.

„Sarea se adaugă doar în momentul în care apa a dat deja în clocot, fiind de preferat sarea grunjoasă, care se dizolvă treptat”, a adăugat el.

Dacă apa fierbe mai greu, pe lângă consumul inutil de gaz sau energie electrică, se pot decala și timpii de gătire, riscând ca pastele să fie prea fierte și să își piardă textura, ceea ce ar strica salata.

Proporțiile corecte de apă și sare

Jordi Cruz a clarificat și dilema privind cantitatea de lichid necesară pentru o gătire optimă:

Este obligatoriu să folosim o oală mare.

Pentru 500 de grame de paste se folosesc 5 litri de apă și 50 de grame de sare.

Printre alte detalii care fac diferența, chef-ul insistă asupra originii ingredientului principal: „Paste italiene, trebuie să fie italiene, vă rog din suflet, paste cu suflet italian”.

La final, el amintește că alegerea dressingului, a grăsimilor bune (cum ar fi un ulei de măsline de calitate sau brânza) și a garniturilor de legume sau proteine trebuie făcută strategic, pentru a aduce „textură, mai mult gust și complexitate salatei”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Rețete
27 aug.
5 rețete celebre cu cârnați pe care merită să le încerci acasă. Sunt inspirate de preparate gătite de Jamie Oliver și Gordon Ramsay
5 rețete celebre cu cârnați pe care merită să le încerci acasă. Sunt inspirate de preparate gătite de Jamie Oliver și Gordon Ramsay
Rețete
23 aug.
ABC în bucătărie | Pesto de busuioc pentru iarnă: cum îl păstrezi verde mai mult timp și de ce nu e recomandat să îl ții în cămară
ABC în bucătărie | Pesto de busuioc pentru iarnă: cum îl păstrezi verde mai mult timp și de ce nu e recomandat să îl ții în cămară
Nutriție
21 aug.
Trei reguli simple care te vor ajuta să mănânci ușor și nutritiv. Și câteva propuneri de rețete pe care le faci rapid
Trei reguli simple care te vor ajuta să mănânci ușor și nutritiv. Și câteva propuneri de rețete pe care le faci rapid
Rețete
20 aug.
7 rețete cu cârnați pentru un grătar reușit. Produsul Anului 2026 la categoria Cârnați inspiră meniul verii
7 rețete cu cârnați pentru un grătar reușit. Produsul Anului 2026 la categoria Cârnați inspiră meniul verii
Rețete
19 aug.
VIDEO Penne alla vodka după rețeta celebrei Ina Garten. Secretul unui sos cremos și aromat care transformă o rețetă simplă de paste
VIDEO Penne alla vodka după rețeta celebrei Ina Garten. Secretul unui sos cremos și aromat care transformă o rețetă simplă de paste