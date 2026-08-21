Care este cea mai sănătoasă cafea pe care o poți comanda? Ce recomandă un nutriționist

Pentru mulți oameni, cafeaua este nelipsită dimineața. Dar între un espresso simplu, un latte, un cold brew sau o cafea cu frișcă și siropuri aromatizate, alegerea poate face diferența în ceea ce privește cantitatea de zahăr și calorii.

Potrivit dieteticianului Lauren Manaker, cea mai simplă variantă este și una dintre cele mai sănătoase, citează Clean Plates.

„Cel mai sănătos mod de a comanda o cafea este și cel mai simplu. O ceașcă de cafea neagră are foarte puține calorii, nu conține grăsimi și este bogată în antioxidanți”, spune Lauren Manaker.

Cafeaua neagră nu înseamnă doar cafea la filtru

Dacă nu îți place cafeaua clasică la filtru, există și alte variante care intră în categoria cafelei negre. Un Americano sau un cold brew fără lapte, zahăr și siropuri pot fi, de asemenea, opțiuni simple, fără calorii adăugate.

Problema apare, de obicei, odată cu ingredientele adăugate în cafea: frișcă, siropuri aromatizate, zahăr sau alte toppinguri.

Dacă nu îți place cafeaua neagră, un latte simplu poate fi o alternativă

Pentru cei care nu pot bea cafeaua fără lapte, Manaker recomandă o variantă simplă: un latte preparat cu lapte cu 2% grăsime și puțină scorțișoară.

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„Astfel, vei beneficia și de proteine și grăsimi care contribuie la senzația de sațietate, datorită laptelui. Scorțișoara adaugă aromă fără calorii sau zahăr în plus”, explică dieteticianul.

Ce ar fi bine să eviți

Pentru a reduce cantitatea de zahăr adăugat, specialista recomandă evitarea siropurilor îndulcite și a îndulcitorilor artificiali.

Ca alternative, Clean Plates menționează îndulcitori precum mierea sau siropul de arțar, care pot fi folosiți pentru a adăuga gust cafelei.

Totuși, chiar și aceste variante trebuie consumate cu moderație, deoarece adaugă zahăr și calorii.

Moderația contează

Cafeaua poate avea beneficii pentru sănătate atunci când este consumată cu moderație, însă o cantitate prea mare de cofeină poate provoca agitație, anxietate și alte efecte neplăcute.

FDA recomandă ca adulții sănătoși să nu depășească, în general, 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul aproximativ a patru cești de cafea preparată. Sensibilitatea la cofeină diferă însă de la o persoană la alta, astfel că unele persoane pot avea nevoie de cantități mai mici.