Un fermier din Brașov, reținut de DNA după ce ar fi declarat sute de oi și capre inexistente pentru a obține subvenții

Un fermier din județul Brașov a fost reținut de procurorii anticorupție, fiind suspectat că ar fi încercat să obțină ilegal subvenții agricole prin declararea unui număr de animale mai mare decât cel pe care îl deținea în realitate, potrivit Mediafax.

Potrivit DNA, acesta ar fi solicitat sprijin financiar pentru 429 de oi și 55 de capre, deși în exploatația sa se aflau doar 151 de oi și nicio capră.

Ar fi declarat la APIA 484 de animale, deși avea numai 151

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a fermierului, începând din 28 octombrie 2026.

Dosarul vizează tentativa de obținere pe nedrept a fondurilor europene prin folosirea unor documente sau declarații false, inexacte ori incomplete.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai-septembrie 2026, bărbatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Brașov documente în care ar fi declarat un efectiv de 429 de ovine și 55 de caprine eligibile pentru plata subvențiilor.

Verificările ar fi arătat însă că exploatația avea numai 151 de ovine și nicio caprină.

Astfel, diferența dintre efectivul declarat și cel identificat era de 278 de ovine și 55 de caprine, în total 333 de animale, potrivit DNA.

Presupusa fraudă a fost oprită în urma perchezițiilor

Anchetatorii susțin că fermierul ar fi urmărit să obțină fără drept atât fonduri europene, cât și bani de la bugetul național, sub forma sprijinului financiar acordat crescătorilor de animale.

Presupusa infracțiune a rămas însă în faza tentativei.

Potrivit DNA, demersurile bărbatului au fost întrerupte la 11 septembrie 2026, când au fost efectuate percheziții și cercetări la fața locului.

DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile

Procurorii au anunțat că fermierul urmează să fie prezentat joi, 29 octombrie, Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat în stare de recidivă, potrivit informațiilor comunicate de DNA.

Acestuia i-au fost aduse oficial la cunoștință calitatea de inculpat și acuzațiile formulate împotriva sa.