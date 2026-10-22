Accesarea fondurilor europene și investițiile în producție, ambalare și marketing au permis unor mici producători români să își dezvolte afacerile într-un ritm rapid. În unele cazuri, cifra de afaceri s-a triplat în aproximativ patru ani, potrivit lui Ciprian Dincă. Declarațiile au fost făcute în podcastul Disputandum, realizat pentru G4Food de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir.

„Producătorul local, sau o parte dintre producătorii locali, a înțeles că pentru scalare este nevoie de investiții. Mulți au reușit să își dezvolte business-urile prin atragerea de fonduri europene”, spune Dincă. „Avem câteva exemple, în cadrul târgului, de producători de succes care au reușit în ultimii patru ani să își tripleze cifra de afaceri.”

Schimbarea se vede și în modul de producție. Dincă spune că unele afaceri care în urmă cu cinci ani aveau materia primă, dar procesau în fabricile altora, și-au construit între timp propriile linii. „Aveam producători care aveau o sursă de materie primă, legume-fructe, dar nu aveau partea de producție efectivă și de ambalare. Între timp, cu fonduri europene sau alte instrumente de finanțare, au reușit să își deschidă propria linie de producție și de ambalare”, spune el.

Odată cu investițiile în utilaje a crescut și atenția pentru ambalaj, etichetă, promovare și poziționarea produsului pe piață.