Restaurantul unde ingredientele sunt culese din grădină înainte de masă / Meniul costă 150 de dolari și localul este recomandat de Michelin

Experiențele culinare merg tot mai mult dincolo de preparatele servite în farfurie. În provincia Ontario, din Canada, un restaurant recomandat de Ghidul Michelin își invită oaspeții să înceapă masa cu o plimbare printre grădini, livezi, stupi și cotețe, acolo unde pot vedea și chiar gusta ingredientele care vor ajunge câteva minute mai târziu în meniul de degustare.

Restaurantul Down Home, aflat într-o fermă din regiunea Grey County, a lansat în această vară un nou concept de prânz servit chiar în mijlocul fermei, într-un spațiu cu doar 16 locuri.

De la fermă direct în farfurie

Spre deosebire de conceptul clasic „farm-to-table”, Down Home se descrie drept un adevărat restaurant farm-table, deoarece sala de mese se află chiar în casa fermei, iar o mare parte dintre ingredientele folosite sunt cultivate la câțiva pași de bucătărie.

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Chef Joel Gray și partenera sa, Hannah Harradine, locuiesc și lucrează împreună cu familia pe proprietate și construiesc meniurile în funcție de ceea ce oferă grădina în fiecare sezon.

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Înainte de servirea mesei, oaspeții sunt invitați într-un tur al fermei. Pe traseu, chef-ul culege legume, verdețuri și flori comestibile pe care vizitatorii le pot gusta chiar în timpul plimbării.

„Ne-am mutat la fermă fără să fi ținut vreodată o lopată în mână, iar de atunci învățăm din fiecare greșeală”, spune Joel Gray.

Meniu inspirat de ceea ce oferă natura în ziua respectivă

Restaurantul pune accent pe agricultura de tip permacultură, un sistem care urmărește protejarea ecosistemelor, reducerea risipei alimentare și valorificarea ingredientelor considerate adesea neobișnuite.

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În preparate sunt folosite inclusiv plante invazive comestibile sau bucăți de carne mai puțin utilizate în gastronomia clasică.

Noul meniu de prânz include șase feluri și costă 150 de dolari canadieni de persoană.

Printre preparatele care pot apărea în funcție de sezon se numără:

crudo din pește alb pescuit în Georgian Bay, cu napi copți și căpșuni verzi murate;

piept de rață provenit de la un producător local, servit cu mazăre proaspătă, shiso și piure de coacăze negre;

tortellini umpluți cu carne din cap de porc;

salate care includ plante invazive murate, precum troscotul japonez (Japanese knotweed).

Un restaurant recomandat de Michelin

Down Home are doar 16 locuri, iar rezervările sunt extrem de căutate.

Potrivit publicației Toronto Life, toate locurile disponibile pentru luna august s-au epuizat în doar cinci minute după punerea lor în vânzare.

Noul concept de prânz adaugă încă 16 locuri în fiecare sâmbătă, iar rezervările pentru luna septembrie urmează să fie deschise la sfârșitul lunii iulie.

Ouă de la găinile pe care tocmai le-ai văzut în curte

Din această toamnă, ferma va avea și un magazin propriu, unde vizitatorii vor putea cumpăra ouă produse de găinile pe care le-au întâlnit în timpul turului, dar și alte produse locale sau obiecte folosite în restaurant.

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Întreaga experiență pune accent pe apropierea dintre consumator și sursa hranei, într-un moment în care tot mai multe restaurante încearcă să își construiască meniurile în jurul ingredientelor locale și al agriculturii sustenabile.