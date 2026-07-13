România este cel mai mare producător de porumb și floarea-soarelui din Uniunea Europeană, iar agricultura reprezintă unul dintre sectoarele strategice ale economiei naționale, transmite Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), membră a Alianței pentru Agricultură și Cooperare și a COPA-COGECA, organizația care reprezintă fermierii și cooperativele agricole din Uniunea Europeană.
În fiecare an, milioane de hectare sunt însămânțate, însă succesul unei culturi se decide încă din primele zile după semănat. În multe zone din sudul și estul României, dăunătorii de sol pot distruge plantele înainte ca acestea să răsară. Fără soluții eficiente de protecție încă din faza de sămânță, fermierii pot pierde o parte importantă din producție, iar efectele se resimt pe întreg lanțul agroalimentar, susține organizația.
LAPAR atrage atenția că actualele negocieri privind Omnibusul fitosanitar reprezintă un moment important pentru viitorul agriculturii europene.
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