În fiecare an, milioane de hectare sunt însămânțate, însă succesul unei culturi se decide încă din primele zile după semănat. În multe zone din sudul și estul României, dăunătorii de sol pot distruge plantele înainte ca acestea să răsară. Fără soluții eficiente de protecție încă din faza de sămânță, fermierii pot pierde o parte importantă din producție, iar efectele se resimt pe întreg lanțul agroalimentar, susține organizația.

LAPAR atrage atenția că actualele negocieri privind Omnibusul fitosanitar reprezintă un moment important pentru viitorul agriculturii europene.

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