Un focar de variolă ovină și caprină a fost confirmat într-o exploatație din localitatea Padina, județul Buzău, unde sunt crescute aproximativ 1.800 de ovine și caprine. Autoritățile sanitar-veterinare au declanșat ancheta epidemiologică și urmează să aplice măsurile prevăzute pentru limitarea răspândirii bolii.

Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, rezultatele pozitive au fost confirmate în cursul serii de miercuri, iar în prezent sunt investigate cauzele apariției focarului. „Avem înregistrat un focar de variolă ovină și caprină în localitatea Padina, cu un efectiv afectat de aproximativ 1.800 de capete într-o exploatație non-profesională. Ancheta este în curs, aseară au venit buletinele cu rezultate pozitive. La nivel de județ vor urma să fie luate măsuri”, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Țăranu.

Boala nu se transmite la oameni

Reprezentanții DSVSA au subliniat că variola ovină și caprină nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. „Boala nu se transmite la om, se iau măsuri de profilaxie și combatere, iar ancheta epidemiologică este în curs”, au precizat autoritățile sanitar-veterinare.

În perioada următoare vor fi aplicate măsurile specifice pentru limitarea răspândirii virusului, conform legislației sanitar-veterinare.

Ce este variola ovină și caprină

Variola ovină și caprină este o boală infecțioasă virală care afectează exclusiv ovinele și caprinele. Afecțiunea este notificabilă obligatoriu atât către Comisia Europeană, cât și către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH), din cauza impactului economic major pe care îl poate avea asupra sectorului zootehnic.

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Boala poate provoca pierderi importante în efectivele de animale și afectează activitatea fermierilor prin restricțiile impuse asupra circulației animalelor vii și a produselor obținute de la acestea.

Există riscul extinderii focarului

Potrivit DSVSA, apariția unui focar de variolă ovină și caprină presupune un risc ridicat de transmitere către alte exploatații care dețin ovine și caprine. Din acest motiv, autoritățile sanitar-veterinare instituie măsuri stricte de supraveghere, control și profilaxie pentru a limita răspândirea virusului și pentru a proteja efectivele de animale din zonă.

Ancheta epidemiologică aflată în desfășurare va stabili modul în care a fost introdus virusul în exploatația din Padina și dacă există legături cu alte ferme sau mișcări recente de animale.

Confirmarea acestui focar vine într-o perioadă dificilă pentru sectorul ovin din România, care se confruntă deja cu restricții comerciale generate de evoluția altor boli transmisibile la rumegătoare, ceea ce amplifică presiunea asupra crescătorilor de animale.