Compania spaniolă Nueva Pescanova a renunțat la proiectul care ar fi devenit prima fermă comercială de caracatițe din lume. Investiția urma să fie realizată în portul Las Palmas, din Insulele Canare, însă compania a informat autoritățile că abandonează planul, invocând motive economice și constrângeri de reglementare, conform Euractiv.

Proiectul, anunțat încă din 2019, prevedea creșterea a aproximativ un milion de caracatițe pe an în bazine amplasate pe uscat. De la început, inițiativa a stârnit controverse și opoziție puternică din partea organizațiilor pentru protecția animalelor și a mediului.

ONG-urile susțin că fermele de caracatițe ridică probleme etice

Organizațiile de mediu au argumentat că aceste animale sunt prea inteligente și au un comportament solitar pentru a putea fi crescute în sisteme intensive. Cercetările științifice au arătat că caracatițele au capacități cognitive dezvoltate, pot rezolva probleme și manifestă comportamente complexe, motiv pentru care numeroși specialiști consideră că bunăstarea lor nu poate fi asigurată în ferme comerciale.

„Acum guvernele trebuie să meargă mai departe și să interzică fermele de caracatițe, precum și extinderea acvaculturii bazate pe specii carnivore”, a declarat Elena Lara, responsabilă de politici în cadrul organizației Compassion in World Farming.

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Ecologiștii au atras atenția și asupra impactului asupra mediului. Caracatițele sunt animale carnivore, iar hrănirea lor necesită cantități importante de pește și făină de pește, ceea ce poate pune presiune suplimentară asupra stocurilor marine.

Compania: decizia are motive economice

Nueva Pescanova respinge ideea că proiectul a fost retras din cauza presiunii publice și susține că decizia a fost luată exclusiv din considerente comerciale și de reglementare.

Compania nu a oferit alte detalii privind viitorul cercetărilor dedicate creșterii caracatițelor în captivitate.

Uniunea Europeană continuă să susțină dezvoltarea acvaculturii

Abandonarea proiectului vine într-un moment în care Comisia Europeană încearcă să stimuleze producția de pește în ferme, pentru a reduce dependența de importuri. Aproximativ 60% din peștele consumat în Uniunea Europeană provine din afara blocului comunitar.

Totuși, dezvoltarea acvaculturii întâmpină tot mai des opoziția organizațiilor de mediu. Un alt proiect aflat în atenție este construirea unei ferme industriale de somon în sud-vestul Franței, care ar urma să producă aproximativ 10.000 de tone de pește anual și care este contestată din motive similare, legate de bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului.

Oficialii europeni susțin însă că cererea consumatorilor rămâne ridicată pentru specii carnivore, precum somonul și caracatița, ceea ce pune presiune asupra sectorului pentru a găsi soluții de producție în interiorul Uniunii Europene.