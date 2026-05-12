Peste 100 de persoane au raportat simptome severe de gastroenterită, după ce o infecție cu norovirus a fost semnalată la bordul unui croaziere plecate din Florida

12 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: Alma Cruceros
Cuprins
  1. Bilanțul îmbolnăvirilor, peste 100 de pasageri și membri ai echipajului
  2. Măsuri de urgență la bord
  3. Itinerariu și riscuri

O vacanță de vis s-a transformat în coșmar pentru pasagerii navei Caribbean Princess. Peste 100 de persoane au raportat simptome severe de gastroenterită acută după ce un focar de norovirus s-a răspândit rapid la bordul navei care navighează în prezent în apropierea Bahamas, scrie La Vanguardia.

Bilanțul îmbolnăvirilor, peste 100 de pasageri și membri ai echipajului

Conform unui comunicat oficial emis de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, bilanțul actual al persoanelor afectate include:

  • 102 pasageri

  • 13 membri ai echipajului

Deși nava transportă un total de 3.116 pasageri, focarul a afectat până acum aproximativ 3% din persoanele aflate la bord. Simptomele raportate sunt cele specifice norovirusului: episoade violente de vărsături și diaree.

Măsuri de urgență la bord

Pentru a limita răspândirea virusului extrem de contagios, personalul de pe Caribbean Princess a activat protocoalele de criză:

  1. Izolare: Persoanele infectate au fost plasate în carantină în cabinele lor.

  2. Dezinfectare masivă: S-au intensificat operațiunile de curățenie și igienizare în zonele comune.

  3. Coordonare: Echipajul colaborează permanent cu autoritățile sanitare pentru raportarea cazurilor și optimizarea procedurilor de decontaminare.

Itinerariu și riscuri

Nava urmează să acosteze în Port Canaveral, lângă Orlando, pe data de 11 mai 2026.

Norovirusul este recunoscut drept principala cauză a focarelor de gastroenterită în SUA. Acesta este extrem de rezistent și se transmite cu ușurință prin:

  • Contact direct cu o persoană infectată.

  • Consumul de alimente sau băuturi contaminate.

  • Atingerea suprafețelor pe care virusul persistă.

Autoritățile portuare și sanitare sunt în alertă pentru a monitoriza debarcarea pasagerilor și pentru a preveni extinderea focarului pe uscat.

