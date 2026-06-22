Australia a confirmat luni al doilea caz de gripă aviară înalt patogenă H5N1 în statul Australia de Vest, la doar două zile după identificarea primului caz pe continentul australian. Autoritățile au anunțat intensificarea măsurilor de biosecuritate pentru a preveni pătrunderea virusului în exploatațiile comerciale de păsări, transmite Reuters.

Noul caz a fost depistat la un petrel uriaș nordic, o pasăre marină migratoare găsită bolnavă pe o plajă izolată din apropierea orașului Esperance, situat la aproximativ 570 de kilometri sud-est de Perth. Sâmbătă, autoritățile confirmaseră infectarea unei alte păsări sălbatice, un skua brun, descoperită în aceeași zonă.

Ministrul australian al Agriculturii, Julie Collins, a declarat că guvernul colaborează îndeaproape cu sectorul avicol pentru a împiedica răspândirea virusului către fermele de găini ouătoare și de carne.

„Lucrăm foarte strâns cu industria cărnii de pasăre și a ouălor pentru a consolida biosecuritatea și pentru a face tot ce este posibil pentru a preveni intrarea virusului în sistemele de producție”, a spus oficialul.

Ea a admis însă că nu există garanții că virusul poate fi ținut la distanță pe termen nelimitat.

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Deși infectările umane rămân rare, răspândirea globală a virusului H5N1 a provocat în ultimii ani pierderi masive în efectivele de păsări, perturbări ale lanțurilor de aprovizionare și creșteri ale prețurilor alimentelor.

Până în prezent, Australia era singurul continent fără un caz confirmat de H5N1 pe teritoriul său continental. Virusul fusese detectat anterior doar la sfârșitul anului 2025 pe Heard Island, un teritoriu izolat aflat în Oceanul Indian de Sud.

În cadrul măsurilor de prevenție, autoritățile australiene au înăsprit regulile de biosecuritate în ferme, au extins monitorizarea păsărilor migratoare de coastă, au vaccinat anumite specii vulnerabile și au organizat simulări de răspuns în cazul unor focare.

Compania avicolă Inghams a anunțat că introduce măsuri de izolare totală la toate fermele și unitățile sale de procesare din Australia de Vest, ca măsură preventivă.

Reprezentanții companiei au precizat că, în prezent, nu există niciun caz confirmat de H5N1 în fermele comerciale de păsări, inclusiv în operațiunile proprii și în lanțul său de aprovizionare.