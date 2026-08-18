Creșterea explozivă a popularității medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1 (cum sunt celebrele Ozempic sau Wegovy) a stârnit inițial îngrijorări majore în rândul investitorilor. Teama principală era că suprimarea apetitului va reduce definitiv consumul de alimente ambalate, gustări și băuturi. Cu toate acestea, gigantul alimentar Nestlé a decis să transforme această amenințare într-o oportunitate strategică de afaceri, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

Folosind instrumente avansate de Inteligență Artificială (IA), compania dezvoltă o nouă generație de produse nutriționale concepute special pentru a veni în sprijinul persoanelor care urmează tratamente pe bază de GLP-1.

Soluții cu IA pentru efectele secundare ale tratamentelor de slăbit

Utilizarea medicamentelor produse de companii precum Novo Nordisk sau Eli Lilly este adesea însoțită de efecte adverse nedorite, printre care pierderea masei musculare, deshidratarea sau subțierea stratului adipos de la nivelul feței.

Pentru a combate aceste probleme, Nestlé utilizează algoritmul IA pentru a procesa volume uriașe de date din studii clinice și pentru a identifica combinații optime de nutrienți.

Stefan Palzer, Directorul Tehnic (CTO) al companiei Nestlé, a explicat potențialul acestui proiect: „Suntem bine poziționați cu acest portofoliu. Este o oportunitate uriașă pentru compania noastră. Am descoperit o combinație de doi micronutrienți pe care am industrializat-o și care stimulează creșterea țesutului muscular.”

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Printre inovațiile dezvoltate se numără:

Protejarea masei musculare. Formule nutriționale bogate în micronutrienți esențiali care susțin țesutul muscular în timpul scăderii rapide în greutate.

Menținerea hidratării și a aportului nutritiv. Suplimente adaptate pentru persoanele care consumă porții foarte mici de mâncare.

Prevenirea efectului de rebound (reîngrășare). Nestlé a brevetat combinații proprii de ingrediente menite să reducă apetitul puternic care apare adesea după întreruperea tratamentului cu GLP-1.

O piață în plină expansiune

Miza financiară este uriașă. Conform estimărilor realizate de Boston Consulting Group, aproximativ 16 milioane de americani folosesc în prezent medicamente pentru slăbit pe bază de GLP-1, iar cifra este prognozată să crească accelerat până în anul 2030.

Prin integrarea inteligenței artificiale în analiza comportamentului consumatorilor și în accelerarea etapelor de cercetare-dezvoltare, Nestlé își propune să devină lider pe piața produselor complementare destinate celor care urmează terapii de reducere a greutății.