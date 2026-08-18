Apa furnizată în Pitești și localitățile învecinate îndeplinește condițiile de potabilitate pentru toți indicatorii monitorizați, anunță operatorul regional.

Societatea Apă Canal 2000 precizează că, începând din 15 august 2026, toate probele de apă potabilă au indicat concentrații ale manganului în limitele admise. „Calitatea apei brute este monitorizată în cadrul laboratoarelor noastre prin prelevarea și analiza de probe de apă brută, tratată și potabilă la un interval de trei ore, 24 de ore din 24”, se arată în comunicatul companiei.

Problemele au fost provocate de căldură și lipsa precipitațiilor

Anunțul vine după ce autoritățile din Argeș au semnalat un nivel redus al oxigenului și o concentrație crescută de mangan în apa lacului de acumulare Budeasa. Acesta reprezintă sursa pentru municipiul Pitești și mai multe localități din apropiere.

Potrivit subprefectului județului Argeș, Dragoș Predescu, schimbarea caracteristicilor apei a avut cauze naturale. Temperaturile ridicate și precipitațiile reduse au diminuat aportul de apă în lac și au favorizat stagnarea acesteia.

- articolul continuă mai jos -

În aceste condiții, nivelul oxigenului a scăzut, iar concentrația de mangan a crescut. Direcția de Sănătate Publică Argeș și operatorul regional au prelevat probe pentru verificarea apei furnizate consumatorilor.

Deversări controlate pentru oxigenarea apei

Autoritățile au apelat și la o soluție tehnică pentru îmbunătățirea situației din lacul Budeasa. Au fost începute deversări controlate din lacul Vâlcele către barajul Budeasa, concomitent cu un proces similar din lacul Vidraru.

Măsura urmărește creșterea nivelului de oxigen și reducerea concentrației de mangan din apă.

Apă Canal 2000 informase anterior că apa distribuită populației rămânea potabilă, chiar dacă în anumite momente putea prezenta o turbiditate mai ridicată. Precizările au fost făcute și pentru a contrazice informațiile neverificate apărute în mediul online.

Societatea furnizează apă în municipiul Pitești, orașul Ștefănești și comunele Albota, Bascov, Bradu și Mărăcineni.