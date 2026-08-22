Finlanda a inaugurat la Nurmo prima sa instalație industrială pentru producerea biogazului lichefiat. Fabrica se află în regiunea Ostrobotnia de Sud, una dintre principalele zone agricole și alimentare ale țării. Instalația va procesa gunoi de grajd provenit de la fermele locale, alături de reziduuri agricole și produse secundare ale industriei alimentare. Materiile organice vor fi transformate în combustibil pentru transport și biofertilizatori care pot reveni pe terenurile agricole.

Capacitatea anuală de producție este de aproximativ 100 de gigawați-oră (GWh) de biogaz lichefiat. Cantitatea corespunde energetic unui volum de aproximativ zece milioane de litri de motorină, potrivit comunicatului citat de Foodbev.

Producția de gaz a început deja

Fabrica a primit până în prezent peste 30.000 de tone de gunoi de grajd de la fermele din apropiere. Instalația produce deja biogaz brut, însă procesul de lichefiere este programat să înceapă în cursul acestei toamne. Biogazul lichefiat are o densitate energetică ridicată și poate fi folosit în special pentru transportul greu. Proiectul urmărește să înlocuiască o parte din motorina utilizată de camioane și să reducă dependența Finlandei de combustibilii fosili importați.

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Investiția în fabrica de la Nurmo a depășit 60 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate la lansarea proiectului, în 2024. Construcția a fost realizată în apropierea fabricii de produse alimentare deținute de Atria.

Ministerul Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă din Finlanda a acordat proiectului un ajutor de investiții de 9,4 milioane de euro. Ministerul Mediului a oferit separat 101.800 de euro pentru rezervorul folosit la încărcarea biofertilizatorilor.

Gunoiul de grajd revine pe câmp sub formă de îngrășământ

Procesul nu produce numai energie. După extragerea biogazului, substanțele nutritive rămase pot fi transformate în fertilizatori și returnate fermelor. Modelul creează un circuit între ferme, industria alimentară și sectorul energetic. Fermierii livrează gunoiul de grajd, iar ulterior pot primi îngrășăminte reciclate, mai ușor de utilizat de către culturi. Valio furnizează materie primă prin fermele de lapte cu care lucrează. Atria contribuie cu produse secundare rezultate din activitatea industriei alimentare.

Companiile susțin că sistemul poate reduce costurile fermierilor pentru gestionarea gunoiului de grajd și cumpărarea îngrășămintelor. În același timp, o parte dintre nutrienți este recuperată în loc să ajungă în ape. „Proiectul reunește producția alimentară și cea energetică, consolidând siguranța aprovizionării și producția internă de energie regenerabilă”, a declarat Leena Helminen, directoarea generală a Suomen Lantakaasu.

Prima instalație dintr-o rețea națională

Fabrica a fost dezvoltată de Nurmon Bioenergia, companie deținută majoritar de Suomen Lantakaasu. Atria Finland este acționar minoritar. La rândul său, Suomen Lantakaasu este o companie mixtă creată de producătorul de lactate Valio și St1 Biokraft. Proiectul de la Nurmo reprezintă prima etapă a unei rețele mai mari de producție a biogazului.

Compania și-a stabilit obiectivul de a ajunge la o producție națională anuală de un terawatt-oră (TWh) de energie regenerabilă. Biogazul ar urma să fie utilizat în transportul rutier greu, transportul maritim și unele activități industriale.

Investiția arată cum agricultura poate deveni furnizor de materii prime pentru sectorul energetic. În loc să fie tratate exclusiv drept deșeuri, gunoiul de grajd și resturile alimentare sunt transformate în combustibil și îngrășăminte reutilizabile.