Patiseria Amzei, cunoscută de generații de bucureșteni drept locul unde găsești „merdeneaua lui Nea Mihai”, a devenit sâmbătă un adevărat punct de pelerinaj. La câteva ore după scandalul provocat de un videoclip postat de unul dintre cofondatorii proiectului La Mița Biciclista, oamenii au format cozi care s-au întins pe zeci de metri pentru a cumpăra produsele devenite, peste noapte, simbolul unei dispute despre elitism, gust și marketing.

În timp ce unii au venit din curiozitate, alții au vrut să transmită un mesaj de susținere pentru afacerea de familie din Piața Amzei. Potrivit Libertatea, clienții au așteptat chiar și o oră și 20 de minute, iar mulți au cumpărat câte 10 sau 20 de merdenele. Iar celebra merdenea cu brânză costă 8 lei bucata.

De la o merdenea de 8 lei la o coadă de peste o oră

Popularitatea Patiseriei Amzei a explodat după videoclipul în care Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, a comparat produsele celor două locuri și a ironizat clienții patiseriei cunoscute drept „a lui Nea Mihai”.

„Toți cunoaștem tipul acesta de om: e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză”, spunea acesta în videoclipul care a devenit viral.

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Reacția publicului a fost însă opusă celei așteptate. În loc să îndepărteze oamenii de patiseria din Piața Amzei, controversa a adus și mai mulți clienți la geamul unde Nea Mihai și familia sa vând, de zeci de ani, produsele devenite reper pentru zonă.

O femeie citată de Libertatea, surprinsă de dimensiunea cozii, a rezumat situația simplu: „Nici la Paris nu vezi așa ceva! Zici că le dă gratis”.

Cât costă croissantul de la La Mița Biciclista

Disputa a adus în prim-plan și diferența de preț dintre produsele celor două locații aflate la mică distanță una de cealaltă.

Din meniul afișat pe site-ul La Mița Biciclista, un croissant au beurre costă 16 lei, în timp ce variantele cu zmeură sau migdale ajung la 26, respectiv 28 de lei.

Astfel, merdeneaua de la Patiseria Amzei, vândută cu 8 lei, costă de două ori mai puțin decât croissantul clasic cu unt de la La Mița Biciclista.

Patiseria Amzei, un reper al zonei

Fondată în 1985, Patiseria Amzei este una dintre afacerile devenite emblematice pentru zona centrală a Capitalei. După moartea lui Stelică Gheorghe, unul dintre oamenii care au construit afacerea, fratele său Mihai a devenit figura cunoscută a patiseriei, fiind întâlnit de clienți la geamul localului.

În 2024, patiseria a ajuns chiar și în atenția internațională, după ce a fost transformată temporar în „Amzei Pâtisserie”, în cadrul unei campanii de promovare pentru serialul Emily in Paris.

Acum, după controversa pornită în mediul online, locul a devenit din nou viral. De această dată, însă, nu datorită unei campanii internaționale, ci datorită unei merdenele de 8 lei și unei reacții neașteptate a publicului.

Edmond Niculușcă și-a cerut ulterior scuze pentru videoclip, afirmând că a greșit punând gastronomia franceză în opoziție cu „o tradiție și cu un om al locului”.

Între timp, bucureștenii au dat propriul verdict: s-au așezat la coadă. Iar sâmbătă, în Piața Amzei, o merdenea de 8 lei a fost, probabil, cel mai căutat produs de patiserie din București.