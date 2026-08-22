Milioane de britanici nu mai pot folosi furtunurile pentru a-și uda grădinile, însă au la dispoziție mai multe alternative legale, notează Express. Chiar dacă românii nu au interdicția de a folosi furtunul, informațiile sunt utile pentru perioadele secetoase oriunde.

Restricțiile privind folosirea furtunurilor au fost extinse în Marea Britanie, după perioadele prelungite de secetă și temperaturile ridicate. Acestea interzic utilizarea furtunurilor conectate la rețeaua publică pentru udarea grădinilor, spălarea mașinilor sau umplerea piscinelor. Wessex Water a introdus o asemenea interdicție pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Măsura, aplicată din 18 august, îi vizează pe cei 1,4 milioane de clienți ai companiei din Bath, Somerset, Dorset și Wiltshire.

Compania a explicat că cererea de apă a depășit cu aproximativ 30% media perioadei. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la o nouă notificare, potrivit anunțului oficial al Wessex Water.

Stropitoarea și găleata pot fi folosite

Interdicția se referă la folosirea furtunurilor, a aspersoarelor și a aparatelor de spălat cu presiune. Grădinarii pot continua să utilizeze o stropitoare sau o găleată umplută de la robinet. Stropitoarea permite direcționarea apei către baza plantei și reduce cantitatea risipită pe frunze sau pe suprafețele din jur. Udarea trebuie făcută lent, astfel încât apa să pătrundă în sol și să ajungă la rădăcini.

- articolul continuă mai jos -

Momentul ales este, de asemenea, important. Plantele trebuie udate dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. În timpul zilei, o parte mai mare din apă se pierde prin evaporare.

Este recomandată udarea mai rară, dar profundă, în locul aplicării zilnice a unor cantități foarte mici. În acest fel, rădăcinile sunt încurajate să pătrundă mai adânc în sol și devin mai rezistente la secetă.

Apa din baie poate ajunge în grădină

O altă soluție este reutilizarea „apei gri”. În această categorie intră apa rămasă după baie, duș, spălarea vaselor sau ciclurile de clătire ale mașinii de spălat. Apa gri poate fi folosită pe termen scurt pentru plantele ornamentale. Nu trebuie să conțină înălbitor, dezinfectanți, sare pentru mașina de spălat vase sau produse puternice de curățare.

Royal Horticultural Society recomandă ca această apă să fie folosită imediat și să nu fie păstrată mai mult de 24 de ore. Depozitarea îndelungată favorizează dezvoltarea bacteriilor.

Apa reutilizată este mai potrivită pentru flori, arbuști și alte plante ornamentale. Folosirea sa pentru legume, salate sau alte culturi consumate crude trebuie evitată din cauza riscului de contaminare,

Apa de ploaie rămâne cea mai bună alternativă

Apa de ploaie colectată în recipiente sau rezervoare poate fi folosită fără încălcarea interdicției. Grădinarii sunt sfătuiți să profite inclusiv de ploile scurte de vară și să păstreze apa pentru perioadele secetoase.

Ghivecele și jardinierele pot fi mutate la umbră, unde solul se usucă mai greu. Așezarea unei tăvi sub recipiente permite colectarea apei care se scurge și reutilizarea acesteia.

Un strat de mulci format din scoarță, compost sau resturi vegetale reduce evaporarea. În același timp, protejează rădăcinile și împiedică dezvoltarea buruienilor care concurează cu plantele pentru apă.

Peluzele pot fi lăsate să se îngălbenească. Iarba matură intră într-o perioadă de repaus în timpul secetei și, de regulă, își recapătă culoarea după revenirea ploilor.