Creatina a devenit cel mai căutat supliment din Marea Britanie, depășind produse precum pudra proteică și glicinatul de magneziu. Vânzările din magazinele alimentare britanice au crescut cu 81% într-un singur an, potrivit datelor de piață citate de FoodBev.

În primul trimestru din 2026, creatina a depășit pe Amazon inclusiv electroliții, colagenul, ashwagandha și multivitaminele. Interesul este susținut de consumatori care nu se încadrează în profilul tradițional al clientului produselor pentru sportivi.

Estimările din industrie prezentate de FoodBev indică o piață mondială de aproximativ 1,37 miliarde de dolari în 2025. Valoarea acesteia ar putea depăși 2,8 miliarde de dolari până în 2030. Analiza a fost realizată de Kieran Fisher, fondatorul mărcii de suplimente Warrior. Din acest motiv, cifrele și previziunile comerciale trebuie privite drept estimări ale industriei, nu drept statistici oficiale.

De la performanță sportivă la consum zilnic

Creatina este o substanță produsă în mod natural de organism și se găsește mai ales în mușchi. Cantități mai mici sunt stocate și în creier, iar alimentația poate furniza creatină prin carne și fructe de mare. Rolul său este legat de refacerea adenozin trifosfatului (ATP), principala sursă rapidă de energie a celulelor. Din acest motiv, suplimentele au fost folosite inițial pentru eforturile scurte și intense.

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Beneficiile privind performanța fizică sunt cele mai bine documentate. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a confirmat că administrarea creatinei poate îmbunătăți performanța în timpul exercițiilor scurte, intense și repetate.

Creatina monohidrat rămâne forma cel mai frecvent studiată. Aceasta poate fi utilă pentru activități care presupun efort intens urmat de perioade scurte de recuperare, potrivit [Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite. În ultimii ani, interesul cercetătorilor s-a extins către memorie, oboseală mintală, îmbătrânire și menținerea masei musculare. Aceste posibile efecte au adus creatina în atenția unui public mult mai larg.

Femeile și persoanele de peste 40 de ani, noii clienți

Consumatorul actual poate fi o femeie de 35 de ani interesată de compoziția corporală și concentrare. De asemenea, poate fi o persoană trecută de 40 de ani preocupată de menținerea forței odată cu înaintarea în vârstă. Printre segmentele cu cea mai rapidă creștere se află femeile, adulții de vârstă mijlocie și consumatorii interesați de longevitate. Aceștia nu caută neapărat produse prezentate drept suplimente pentru culturism.

Schimbarea este susținută și de rețelele sociale. Videoclipurile despre creatină au devenit frecvente pe TikTok, iar influenceri din zona de wellness promovează suplimentul pentru energie, recuperare și performanță mintală.

Dovezile privind creșterea forței și susținerea antrenamentelor sunt însă mai solide decât cele referitoare la creier sau oase. O analiză a studiilor a identificat un efect pozitiv modest asupra memoriei, dar nu și asupra vitezei de procesare a informațiilor.

Alte cercetări nu au confirmat îmbunătățiri pentru toate testele cognitive. Nici efectul direct asupra densității osoase nu este demonstrat în mod convingător, deși creatina poate sprijini masa musculară și antrenamentele de rezistență.

Produsele aromate și jeleurile câștigă teren

Pudra simplă începe să piardă teren în fața unor produse mai ușor de integrat în rutina zilnică. Vânzările creatinei aromate au avansat cu 121%, față de 73% pentru variantele fără aromă, potrivit datelor citate de Fisher.

Jeleurile cu creatină au ajuns printre cei mai căutați 20 de termeni din categoria suplimentelor pe Amazon Marea Britanie. Ele atrag persoane obișnuite deja cu vitaminele sau colagenul administrate în această formă.

Producătorii lansează și combinații cu electroliți, colagen sau multivitamine. Aceste produse promit mai multe beneficii într-o singură porție și elimină nevoia folosirii mai multor suplimente. Combinația ingredientelor nu înseamnă însă automat că produsul are efecte suplimentare demonstrate. Cantitățile folosite și dovezile disponibile pentru fiecare formulă rămân importante.

Creșterea pieței arată că imaginea creatinei s-a schimbat. Suplimentul asociat cândva cu sălile de fitness devine un produs de consum zilnic, însă promisiunile comerciale se extind mai repede decât dovezile științifice pentru unele dintre noile utilizări.