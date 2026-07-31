Primăria Cluj-Napoca va extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj, organizație care colectează și redistribuie hrană persoanelor vulnerabile. Anunțul a fost făcut vineri de primarul Emil Boc, după o întâlnire cu reprezentanții organizației.

În 2025, Banca pentru Alimente Cluj a colectat 1.823 de tone de alimente. Prin intermediul acestora, peste 40.000 de persoane au primit hrană, potrivit datelor prezentate de edil. Produsele au fost distribuite cu sprijinul a peste 180 de organizații neguvernamentale din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sibiu și Alba.

Colaborarea va fi extinsă la nivelul municipiului

Emil Boc a anunțat că municipalitatea va dezvolta colaborarea cu Banca pentru Alimente. Aceasta se va adăuga parteneriatelor pe care administrația locală le are deja cu mai multe organizații neguvernamentale. Programele existente sunt derulate inclusiv prin centrele sociale de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului. Primarul nu a prezentat însă detalii privind forma concretă a extinderii, resursele care vor fi alocate sau calendarul noilor activități.

Potrivit edilului, obiectivele administrației locale sunt asigurarea accesului la hrană pentru persoanele aflate în nevoie și protejarea demnității acestora. Un alt obiectiv anunțat este combaterea cerșetoriei. „Nimeni nu merge flămând la culcare, dar și toleranță zero față de cerșetorie”, a transmis Emil Boc în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

- articolul continuă mai jos -

Apel pentru donații din partea populației și a firmelor

Primarul a îndemnat atât persoanele fizice, cât și companiile să sprijine activitatea Băncii pentru Alimente Cluj. Donațiile sunt transformate în hrană și ajutor pentru persoanele aflate în dificultate. „Oricând puteți face un bine, faceți-l! Pentru că el face o mare diferență pentru cei care au nevoie de sprijinul și de solidaritatea noastră”, a declarat Emil Boc.

Edilul a mai precizat că persoanele aflate în sărăcie extremă pot primi sprijin specializat prin Direcția de Asistență Socială. Serviciile urmăresc inclusiv reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii.

Extinderea colaborării cu Banca pentru Alimente ar urma astfel să completeze intervențiile sociale existente. Ajutorul alimentar răspunde nevoilor imediate, în timp ce serviciile de asistență socială urmăresc găsirea unor soluții pe termen mai lung pentru persoanele vulnerabile.