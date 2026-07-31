Produse alimentare expirate, alimente cu urme de mucegai și deficiențe grave de depozitare au fost descoperite în urma unor controale desfășurate la nivel național. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat peste 1.250 de operatori economici și au aplicat amenzi care depășesc 3,3 milioane de lei.

Acțiunile de control au fost organizate în perioada 26-31 iulie. Acestea au urmărit siguranța produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate diferite servicii, potrivit bilanțului ANPC prezentat de Mediafax.

Produse expirate și alimente cu mucegai

Printre cele mai grave abateri s-a numărat comercializarea produselor alimentare după expirarea termenului de valabilitate. Inspectorii au identificat și produse depreciate calitativ. Unele dintre acestea prezentau depuneri de mucegai.

În alte situații, alimentele erau păstrate la temperaturi care nu respectau recomandările producătorilor. Comisarii au găsit și produse fără elementele necesare de identificare și caracterizare. Lipsa acestor informații îi împiedică pe cumpărători să afle cu exactitate ce produse achiziționează.

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Verificările au scos la iveală și agregate frigorifice ale căror elemente de etanșare erau deteriorate. În ambalajele unor produse congelate existau acumulări de gheață. Acestea pot indica probleme legate de păstrarea mărfurilor și de respectarea condițiilor corespunzătoare de depozitare.

Prețuri incomplete și informații netraduse

Neregulile nu s-au limitat la produsele alimentare. Inspectorii au constatat lipsa prețului pe unitatea de măsură și diferite deficiențe privind informarea consumatorilor. În unele cazuri, informațiile de pe etichete nu erau traduse în limba română. În altele, comercianții nu prezentau perioada în care era valabilă o anumită promoție.

Comisarii au descoperit și mijloace de măsurare care nu aveau verificarea metrologică obligatorie. Au fost constatate deficiențe și la etichetarea unor articole de îmbrăcăminte. Totodată, anumite servicii erau prestate în spații neautorizate sau în locuri care nu îndeplineau condițiile legale de funcționare.

Peste 700 de amenzi și 15 activități suspendate

În urma controalelor, ANPC a aplicat 706 amenzi contravenționale. Valoarea totală a acestora a depășit 3,3 milioane de lei. Comisarii au mai dat 556 de avertismente. Produse neconforme în valoare de peste 158.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Alte mărfuri, estimate la peste 157.000 de lei, au fost retrase temporar de la vânzare, până la remedierea problemelor constatate.

Pentru 15 operatori economici, autoritatea a decis suspendarea prestării serviciilor până la înlăturarea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate în timpul acțiunilor de control a depășit 1,52 milioane de lei.