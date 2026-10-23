Sindicatele cer recunoaștere pentru angajații APIA / „Fără ei, plata la timp a subvențiilor nu ar fi posibilă”

23 oct. 2026, Agribusiness
Sindicatele cer recunoaștere pentru angajații APIA / „Fără ei, plata la timp a subvențiilor nu ar fi posibilă”
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
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Federația Agro-Star 2022 cere condiții de muncă mai bune și stabilitate pentru angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Organizația sindicală susține că rezultatele instituției nu pot fi separate de munca salariaților. Potrivit federației, aceștia procesează cereri, verifică documente și autorizează plățile către fermieri, adesea sub presiunea termenelor. „Performanța instituțională nu poate fi separată de oamenii care o fac posibilă în fiecare zi”, transmite organizația.

La momentul comunicatului, APIA autorizase plata avansului pentru 395.533 de fermieri. Aceștia reprezentau 58,89% din total, iar suma autorizată ajunsese la 240,3 milioane de euro. Federația susține că aceste rezultate presupun eforturi importante din partea angajaților APIA. „În spatele acestor cifre se află munca angajaților din aparatul central, din centrele județene și locale”, arată organizația. Potrivit comunicatului, salariații au lucrat inclusiv în afara programului obișnuit pentru procesarea cererilor și efectuarea controalelor.

„Rezultatele nu sunt realizate doar prin sisteme informatice”

Federația insistă că sistemele informatice și procedurile administrative nu pot explica singure rezultatele obținute de instituție. „Ele sunt rezultatul muncii oamenilor din APIA, inclusiv al salariaților membri ai sindicatelor afiliate Federației Agrostar”, precizează organizația. Angajații gestionează volume mari de documente și răspund solicitărilor venite din partea fermierilor. Tot ei verifică date, soluționează situații complexe și urmăresc respectarea regulilor pentru fondurile publice și europene. „Acești angajați lucrează sub presiunea termenelor și a responsabilității de a asigura corectitudinea utilizării fondurilor”, arată federația.

Agro-Star 2022 cere ca aprecierea publică pentru rezultatele APIA să fie însoțită de măsuri concrete pentru personal. Printre solicitări se numără condiții adecvate de muncă, stabilitate profesională și respectarea drepturilor salariale. Federația mai cere, de asemenea, un dialog social real cu organizațiile sindicale reprezentative. „Mesajul nostru este clar: atunci când APIA obține rezultate, meritele trebuie recunoscute și celor care muncesc efectiv pentru ele.”

Organizația afirmă că va continua să apere interesele salariaților și să susțină consolidarea capacității instituționale a APIA. „Angajații APIA nu sunt doar o resursă administrativă, ci profesioniști fără de care plata la timp și în condiții corecte a subvențiilor nu ar fi posibilă”, transmite Federația Agro-Star 2022.

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