După ani în care oferta redusă a împins prețurile în sus, piața europeană a cartofului traversează o schimbare bruscă. Dacă în ultimul deceniu cultura a devenit tot mai profitabilă, în 2025 fermierii se confruntă cu supraproducție și cu o scădere accentuată a prețurilor, conform Euractiv.

Între 2000 și 2023, producția de cartofi în Uniunea Europeană a scăzut cu aproape 40%, pe fondul schimbărilor climatice, al reducerii consumului și al regulilor mai stricte privind pesticidele. Oferta limitată a dus la creșteri consistente de preț. Încurajați de câștiguri, mulți agricultori au revenit la această cultură.

Rezultatul se vede acum în cifre. În 2025, prețurile cartofilor au scăzut cu 22% față de 2024, an care înregistrase deja un recul.

Motivul, potrivit producătorilor, este extinderea rapidă a suprafețelor cultivate. „Franța avea nevoie de aproximativ 40.000 de hectare suplimentare de cartofi până în 2030”, spune Geoffroy d’Evry, președintele organizației naționale a producătorilor de cartofi din Franța. „Acest deficit a fost acoperit într-un singur an”.

D’Evry, care conduce și grupul de lucru pentru cartof din cadrul Copa-Cogeca și Asociația Producătorilor de Cartofi din Europa de Nord-Vest, explică faptul că în Germania, Franța, Belgia și Țările de Jos necesarul obișnuit este de aproximativ 24 de milioane de tone. „Anul acesta am recoltat 27 de milioane de tone”, spune el.

Cererea nu a ținut pasul cu oferta. Oportunitățile de export în afara UE s-au redus pe fondul tensiunilor geopolitice. Politicile tarifare promovate de președintele american Donald Trump au „diminuat entuziasmul mediului de afaceri,” afirmă d’Evry.

Evoluția cursului euro-dolar a afectat, la rândul ei, competitivitatea producătorilor europeni în fața unor actori mai noi, precum China, India și Egipt, cândva clienți importanți ai Europei. „Nu doar că pierdem aceste piețe, dar ele devin și competitori pe piețe terțe”, în special în Orientul Mijlociu, spune d’Evry.

Polonia, prinsă la mijloc

Situația este deosebit de dificilă în Polonia. „Stocurile sunt pline”, a declarat Tomasz Bienkowski, președintele Federației Poloneze a Cartofului.

Sectorul se confruntă și cu probleme de calitate. Ploile abundente din toamnă au afectat o parte din recoltă, ceea ce a creat dificultăți pentru procesatorii de cartofi prăjiți și chipsuri, explică Bienkowski.

În acest context, producătorii din vestul Europei și-au redirecționat livrările către Polonia, amplificând presiunea pe piața locală. Potrivit lui Bienkowski, exportatorii occidentali inundă piața poloneză cu cartofi la prețuri foarte mici, accentuând scăderea.

Din lipsă de cumpărători, unii producători ajung să vândă 100 de kilograme de cartofi cu doar 3 euro. „Pentru unele ferme mari, falimentul este o posibilitate reală”, avertizează Bienkowski.

Ce soluții au fermierii

Producătorii europeni caută alternative pentru surplus. În Franța, organizația UNPT a lansat o platformă pentru redirecționarea cartofilor către hrana animalelor.

În Polonia însă, adaptarea rețetelor furajere ar presupune schimbări importante, avertizează Bienkowski. Transformarea cartofilor în alcool nu este o opțiune viabilă, deoarece distileriile folosesc materii prime mai ieftine, precum porumbul. Nici producția de biogaz nu reprezintă o soluție, din cauza conținutului ridicat de apă al cartofilor. În acest context, el solicită sprijin guvernamental pentru extinderea capacităților de depozitare și procesare din fabricile de amidon.

Atât producătorii din vest, cât și cei din est admit că reducerea suprafețelor cultivate devine inevitabilă. „Trebuie să existe o conștientizare colectivă”, spune d’Evry, care propune reducerea cu 10% a suprafețelor cultivate cu cartofi.

Bienkowski avertizează că efectele s-ar putea propaga în întreg lanțul de aprovizionare, inclusiv asupra companiilor de semințe. „Nu știu cine va cumpăra sămânța de anul viitor”, spune el.