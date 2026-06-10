Prețurile îngrășămintelor pe bază de azot scad puternic pe piețele internaționale, după ce China a anunțat reluarea exporturilor de uree, unul dintre cele mai importante îngrășăminte utilizate în agricultură. Decizia Beijingului aduce pe piață până la 1,6 milioane de tone de produs în perioada iunie-august și determină o corecție rapidă a cotațiilor la nivel global, scrie publicația Agrarheute,

Analiștii estimează că efectele se vor resimți și în Europa, unde fermierii ar putea beneficia în lunile următoare de prețuri mai mici la îngrășămintele cu azot. Deocamdată însă, comercianții europeni ezită să reducă prețurile, deoarece stocurile existente au fost achiziționate la valori mult mai ridicate.

Ureea s-a ieftinit cu peste 40% în mai puțin de două luni

La începutul lunii iunie, prețul ureei în principalele porturi de export din Orientul Mijlociu a coborât la 512 dolari pe tonă (FOB), cu 211 dolari mai puțin decât în urmă cu două săptămâni și cu 343 de dolari sub nivelul din luna aprilie, când cotațiile atinseseră 855 dolari pe tonă.

Scăderi și mai accentuate se observă în Statele Unite. În porturile de la Golful Mexic, ureea pentru livrare în iunie este cotată la 425 dolari pe tonă, iar pentru iulie la 390 dolari pe tonă, niveluri comparabile cu cele de dinaintea conflictului dintre Israel și Iran și a tensiunilor care au afectat traficul prin Strâmtoarea Hormuz.

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China revine pe piață cu volume importante

Declanșatorul principal al declinului a fost decizia Chinei de a relaxa restricțiile privind exporturile de uree. Potrivit informațiilor din piață, producătorii chinezi au primit cote de export pentru aproximativ 1,5-1,6 milioane de tone, la un preț minim de 660 dolari pe tonă pentru ureea prill și 670 dolari pe tonă pentru ureea granulată.

În plus, autoritățile chineze ar putea aproba încă aproximativ 400.000 de tone pentru contracte directe de stat.

Chiar dacă prețurile minime impuse pentru export sunt semnificativ mai mari decât cele de pe piața internă chineză, unde echivalentul este sub 300 dolari pe tonă, volumele suplimentare sunt suficiente pentru a schimba echilibrul global dintre cerere și ofertă.

India profită de noile condiții din piață

Impactul anunțului chinez s-a văzut imediat și în comportamentul marilor importatori. India a lansat rapid o licitație pentru achiziția a 1,7 milioane de tone de uree, încercând să profite de noile prețuri mai avantajoase.

Pentru piața mondială, revenirea exporturilor chineze reprezintă o veste importantă după perioada de tensiuni din regiunea Golfului Persic, când perturbările logistice și riscurile asociate Strâmtorii Hormuz au redus semnificativ disponibilitatea îngrășămintelor.

Europa nu reduce încă prețurile

În ciuda prăbușirii cotațiilor internaționale, piața europeană reacționează lent. Comercianții și importatorii de îngrășăminte dețin încă stocuri cumpărate la prețuri ridicate și evită, pentru moment, ajustări majore.

În porturile de import din Germania, ureea este în continuare cotată la aproximativ 765 euro pe tonă.

Totuși, specialiștii estimează că, odată cu sosirea noilor transporturi mai ieftine, prețurile ar putea coborî sub pragul de 650 euro pe tonă.

Presiunea suplimentară vine și din suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxei vamale de 6,5% aplicate de Uniunea Europeană importurilor de uree și amoniac.

Alte îngrășăminte cu azot rezistă, deocamdată, scăderilor

Prețurile pentru azotatul de amoniu, nitrocalcar (KAS) și soluția de azotat de amoniu și uree (AHL/UAN) nu au urmat încă tendința descendentă a ureei.

Nitrocalcarul se comercializează în Germania la aproximativ 435 euro pe tonă, în timp ce îngrășământul lichid AHL rămâne la circa 450 euro pe tonă.

Piața AHL este influențată de o ofertă limitată, deoarece producătorii europeni nu pot compensa complet volumele care proveneau în mod tradițional din țări precum Rusia, Statele Unite sau Trinidad și Tobago.

Îngrășămintele cu fosfor și sulf rămân foarte scumpe

În contrast cu evoluția ureei, îngrășămintele pe bază de fosfor continuă să se mențină la niveluri ridicate.

Diamoniul fosfat (DAP), unul dintre cele mai utilizate produse de acest tip în agricultura europeană, costă aproximativ 875 euro pe tonă în porturile de import germane. Prețul este cu 160 euro mai mare decât în luna martie.

Costurile ridicate sunt susținute de prețul mare al sulfului, materie primă esențială în producția îngrășămintelor fosfatice. Aproximativ 44% din fluxurile mondiale de sulf tranzitează zona Strâmtorii Hormuz, ceea ce menține piața vulnerabilă la tensiunile geopolitice.

În cazul îngrășămintelor pe bază de potasiu, situația este mai stabilă. Potasa granulară se tranzacționează în prezent la aproximativ 310 euro pe tonă, cu 30 de euro mai puțin decât în luna aprilie.

Pentru agricultori, reluarea exporturilor chineze și scăderea rapidă a prețurilor internaționale reprezintă un semnal pozitiv. Dacă tendința se menține, costurile cu fertilizarea culturilor ar putea scădea în a doua jumătate a anului, după o perioadă marcată de volatilitate și de creșteri puternice generate de tensiunile geopolitice și de problemele de aprovizionare.