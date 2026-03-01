În 2025, exportul de fructe și legume proaspete în Spania a scăzut cu 4% în volum, în timp ce valoarea acestuia a crescut cu același procent. Principalii factori sunt creșterea costurilor de producție, competitivitatea mai redusă față de țările terțe și diferențele privind standardele fitosanitare, arată o analiză realizată de Fruit Book Magazine.

Exporturile spaniole de fructe și legume proaspete în 2025 au scăzut cu 4% în volum față de anul precedent, ajungând la 12 milioane de tone, în timp ce valoarea lor a crescut cu același procent, atingând 18,666 miliarde de euro. Europa a fost principala destinație a exporturilor, reprezentând 97% din total, într-un an în care importurile au crescut cu 3% în volum și cu 8% în valoare.

Anunțul a fost făcut de Fepex, Federația Spaniolă a Asociațiilor Producătorilor și Exportatorilor de Fructe și Legume, Flori și Plante Vii, în perspectiva adunării care va avea loc joi, 26 februarie, la Valencia, unde va fi discutat și soldul comerțului exterior din sectorul horticol.

Declinul roșiilor cântărește greu în balanța comercială

Scăderea volumului exporturilor în 2025 se datorează în principal legumelor, care au înregistrat un minus de 7% față de 2024, ajungând la 5,3 milioane de tone. Valoarea a rămas practic stabilă, la 8,167 miliarde de euro (+0,4%).

Este deosebit de relevantă scăderea unor produse cu mare importanță economică și socială, precum roșiile, cu un minus de 15% (581.361 tone) și de 5% în valoare, până la 1,052 miliarde de euro.

Și salata verde și varza au înregistrat scăderi: salata verde -4% în volum, dar cu stabilizare a valorii (740.258 tone și 954 milioane de euro), iar varza -2% atât în volum, cât și în valoare (515.530 tone și 771 milioane de euro).

Crește valoarea de piață a fructelor

Exporturile de fructe în 2025 au înregistrat o scădere ușoară de 1% în volum, ajungând la 6,6 milioane de tone, însă valoarea a crescut cu 6,5%, până la 10,499 miliarde de euro.

După citrice, care rămân cele mai exportate, urmează pepenele verde, cu un bilanț pozitiv: +3% în volum și +8% în valoare (820.611 tone și 604 milioane de euro).

Se remarcă și fructele sâmburoase, care, deși au scăzut ca volum exportat, au crescut în valoare. De exemplu:

nectarinele: 332.831 tone (-2%) și 577 milioane de euro (+16%)

piersicile plate: 185.142 tone (-9,5%) și 349 milioane de euro (+10%)

Căpșunele rămân printre cele mai exportate fructe în 2025, cu 265.182 tone (+1%) și 871 milioane de euro (+8%).

Andaluzia, principalul exportator

În ceea ce privește originea produselor exportate, Andaluzia se evidențiază ca principal exportator, cu 3,9 milioane de tone în 2025 (-2% față de 2024), reprezentând 33% din total.

Urmează, în ordine, Comunitatea Valenciană, cu 3,3 milioane de tone (-5%), 28% din tota, Murcia, cu 2,3 milioane de tone (-4%), 20% din total, și Catalonia, cu 978.584 tone (-3%).

În valoare absolută, exporturile Andaluziei au atins 7,145 miliarde de euro (+6%), cele ale Comunității Valenciene 4,790 miliarde (+2%), Murcia 3,489 miliarde (+2%), iar Catalonia 1,391 miliarde (+6%).

Europa, prima piață de desfacere

După destinație, UE rămâne piața principală, cu 10 milioane de tone (84% din totalul exporturilor). Procentul urcă la 97% dacă sunt incluse Regatul Unit și alte țări europene, ajungând la 11,7 milioane de tone exportate în Europa.

Acest lucru evidențiază importanța crucială a pieței europene pentru sectorul spaniol, în contrast cu scăderea exporturilor către țările extraeuropene, unde au fost expediate 316.772 tone (-14% față de 2014).

Potrivit Fepex, această scădere este consecința politicilor protecționiste ale multor dintre aceste țări și a complexității negocierii protocoalelor fitosanitare necesare pentru accesul pe piețele lor.

Astfel, eexporturile către UE au reprezentat 15,249 miliarde de euro (+5%), exporturile către alte țări europene, 18,188 miliarde de euro (+4%), iar exporturile către țări extraeuropene, 478 milioane de euro (-11% față de 2014).

Importurile cresc, impulsionate de sectorul fructelor

În 2025, importurile spaniole de fructe și legume proaspete au crescut cu 3% în volum și cu 8% în valoare, ajungând la 4,7 milioane de tone și 5,477 miliarde de euro, continuând trendul de creștere din ultimii ani (în 2024: +6% în volum și +12% în valoare), subliniază Fepex.

Fructele reprezintă 2,4 milioane de tone (+5%) și 3,849 miliarde de euro (+11,5%), detașându-se clar ca valoare față de legume.

Cele mai importate produse sunt:

bananele: 430.560 tone (aceeași cantitate ca în 2014), 297 milioane de euro (+3%)

avocado: 307.911 tone (+17% față de 2014)

ananas: 192.597 tone (+3%), 191 milioane de euro (+15%)

mere: 188.995 tone (-2%), 205 milioane de euro (+6%)

Legumele se ridică la 2,3 milioane de tone (+0,5%) și 1,628 miliarde de euro (+0,5%). Cartofii rămân produsul cel mai importat în termeni absoluți (circa 200.000 tone), în timp ce roșiile, deși în scădere ca volum (-11%), înregistrează o creștere puternică a valorii (+30%).

Printre cauze, costurile și lipsa reciprocității

Potrivit Fepex, scăderea exporturilor de fructe și legume proaspete în 2025 este rezultatul mai multor factori, în special creșterea costurilor de producție și reducerea competitivității față de țările terțe.

Diferențele privind standardele fitosanitare, de muncă și sociale impuse de legislația UE — și care nu sunt cerute în țările terțe de origine a importurilor — creează dezavantaje competitive pentru producătorii spanioli.

Concentrarea vânzărilor în interiorul UE demonstrează importanța acestei piețe pentru sector și, implicit, relevanța măsurilor promovate de Comisia Europeană. În acest sens, Fepex solicită o politică de acorduri comerciale cu țările terțe care să includă măsuri de reciprocitate și o Politică Agricolă Comună (PAC) care să mențină rolul organizațiilor de producători din sectorul horticol, să le asigure resurse suficiente și să acorde prioritate producției din UE.