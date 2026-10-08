Franța va acorda fermierilor credite fără dobândă în valoare totală de până la două miliarde de euro, după ce seceta severă și valurile de căldură din această vară au afectat culturile agricole și pășunile, a anunțat Ministerul francez al Agriculturii, citat de Reuters. Măsura are rolul de a ajuta exploatațiile să își asigure lichiditățile necesare pentru achiziția de furaje, îngrășăminte și alte materiale esențiale.

Mai multe bănci au început deja să ofere așa-numite „credite speciale de secetă”, cu dobânzi reduse, de aproximativ 2,5%. Prin noua schemă, Guvernul francez va acoperi dobânda rămasă, astfel încât fermierii să beneficieze, în practică, de finanțare fără dobândă. „Guvernul va introduce echivalentul creditelor fără dobândă acoperind restul dobânzii, până la o sumă de două miliarde euro, pentru a da posibilitatea fermierilor să cumpere furaje și alte produse”, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii.

Măsura vine peste ajutorul de urgență de 1,3 miliarde de euro

Noua schemă se adaugă pachetului de sprijin de urgență, în valoare de 1,3 miliarde de euro, anunțat de autorități în luna precedentă. Guvernul încearcă astfel să limiteze presiunile financiare asupra fermelor afectate de lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate.

Seceta și valurile de căldură au redus producțiile agricole în unele regiuni și au afectat pășunile, ceea ce a crescut nevoia de furaje cumpărate pentru fermele zootehnice. Planul include și măsuri tehnice menite să ofere fermierilor mai multă flexibilitate financiară, potrivit Ministerului Agriculturii.

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Anunțul vine într-un moment sensibil pentru Executivul de la Paris, care se confruntă cu negocieri politice dificile privind bugetul pentru anul viitor. Discuțiile au loc în perspectiva alegerilor din 2027, ceea ce pune și mai multă presiune asupra Guvernului pentru a răspunde rapid problemelor din agricultură.