Franța pregătește credite fără dobândă de până la 2 miliarde de euro pentru fermieri / Seceta și valurile de căldură au afectat culturile și pășunile

08 oct. 2026, Agribusiness
Franța pregătește credite fără dobândă de până la 2 miliarde de euro pentru fermieri / Seceta și valurile de căldură au afectat culturile și pășunile
FOTO: Dreamstime/Agricole © Andrii Yalanskyi
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Franța va acorda fermierilor credite fără dobândă în valoare totală de până la două miliarde de euro, după ce seceta severă și valurile de căldură din această vară au afectat culturile agricole și pășunile, a anunțat Ministerul francez al Agriculturii, citat de Reuters. Măsura are rolul de a ajuta exploatațiile să își asigure lichiditățile necesare pentru achiziția de furaje, îngrășăminte și alte materiale esențiale.

Mai multe bănci au început deja să ofere așa-numite „credite speciale de secetă”, cu dobânzi reduse, de aproximativ 2,5%. Prin noua schemă, Guvernul francez va acoperi dobânda rămasă, astfel încât fermierii să beneficieze, în practică, de finanțare fără dobândă. „Guvernul va introduce echivalentul creditelor fără dobândă acoperind restul dobânzii, până la o sumă de două miliarde euro, pentru a da posibilitatea fermierilor să cumpere furaje și alte produse”, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii.

Măsura vine peste ajutorul de urgență de 1,3 miliarde de euro

Noua schemă se adaugă pachetului de sprijin de urgență, în valoare de 1,3 miliarde de euro, anunțat de autorități în luna precedentă. Guvernul încearcă astfel să limiteze presiunile financiare asupra fermelor afectate de lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate.

Seceta și valurile de căldură au redus producțiile agricole în unele regiuni și au afectat pășunile, ceea ce a crescut nevoia de furaje cumpărate pentru fermele zootehnice. Planul include și măsuri tehnice menite să ofere fermierilor mai multă flexibilitate financiară, potrivit Ministerului Agriculturii.

- articolul continuă mai jos -

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru Executivul de la Paris, care se confruntă cu negocieri politice dificile privind bugetul pentru anul viitor. Discuțiile au loc în perspectiva alegerilor din 2027, ceea ce pune și mai multă presiune asupra Guvernului pentru a răspunde rapid problemelor din agricultură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Recomandări
Mediafax
OBSESIA neașteptată a unei străine în România: „Cele mai bune din viața mea”. Unde se află?
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Sosul de roșii pentru iarnă, secretul unui chef italian. Greșeala pe care trebuie să o eviți: „Nu folosiți…”

Cele mai noi articole

Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie