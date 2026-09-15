Pentru agricultura modernă, apa nu este doar un element vital, care face diferența între o recoltă bogată sau un an prost în agricultură. La fel de mult contează și calitatea apei folosită în agricultură și modul în care aceasta este filtrată sau nu.

Dragoș Mihalcea, reprezentant Aquaphor, companie prezentă la cea de-a 26-a ediție ExpoApa, spune că fiecare detaliu contează în agricultură, fie că este vorba de soiuri, sau de tehnologie.

”Noi putem aduce apa la parametrii necesari fiecărui cultivator, pentru că în funție de ceea ce cultivă, de nutrienții, de îngrășămintele pe care le folosește, fermierul are nevoie de un anumit tip de apă. Iar noi îi aducem apa la parametrii de care are nevoie, indiferent dacă aceasta provine din puțuri sau din lacuri de acumulare”, a declarat Dragoș Mihalcea pentru G4Food.

Proiectul de la Tuzla, special pentru fabricarea gemului de căpșuni

Horticultura protejată, în special culturile din sere, este unul dintre domeniile în care tratarea apei are un rol foarte importan.t

La Tuzla, Aquafor a dezvoltat un proiect de succes pentru Grand Fragaria, o companie care are sere de căpșuni și este specializată și în procesarea fructelor, pentru obținerea de gem.

În acest caz, compania a avut nevoie de apă cu parametrii diferiți, pentru fiecare activitate în parte: atât pentru cultivarea căpșunilor, dar și pentru procesarea fructelor.

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”De exemplu, apa care se folosește la fabricarea gemului, nu trebuie să fie foarte bogată în minerale. Pentru nutrienți, este nevoie de o apă cât mai demineralizată, pentru ca ei să poată adăuga minerale, iar pH-ul apei să nu crească foarte mult”, spune Dragoș Mihalcea.

Cât de important este pH-ul apei!

” Ceea ce este un pH mic pentru o apă potabilă este potrivit pentru partea de cultivare. Și la fel, în zona gemului au nevoie de un anumit pH al apei și de anumiti parametri, o anumită conductivitate, ca ei să poată să aducă rețeta exact la parametrii necesari.

Noi le-am oferit soluția de a instala un sistem pe bază de osmoză inversă, care le va demineraliza apa cât mai mult. Apoi noi putem adăuga eventual mineralele necesare. Am avut cazuri în care chiar am combinat apa demineralizată cu apa mineralizată, pentru a aduce pH-ul la un nivel mediu, adică exact cât aveau ei nevoie pentru cultivare”, explică reprezentantul companiei.

Apa tratată protejează sistemele de irigații

O apă tratată înseamnă pentru un producător agricol nu numai o cultură performantă, dar și o modalitate de a-și proteja sistemele de irigații sau instalațiile.

”De exemplu, dacă apa pe care o scot din puț este foarte mâloasă, sau este argiloasă, noi dozăm substanțele ca ea să devină cât mai limpede, să fie o apă potrivită pentru irigație, pentru că totodată, pe lângă parametrii apei de care au nevoie pentru cultivare, ei au nevoie să-și protejeze și echipamentele.

Și mă refer aici, la pompe, la numeroase sisteme de irigare care pulverizează aburi și au nevoie ca apa să fie cât mai pură, să nu fie calcaroasă, să n-aibă reziduri”, spune Dragoș Mihalcea.

Ori, în cazul fermelor care investesc în sere, irigații automatizate ori fertilizarea controlată, dar și pentru firmele care procesează diverse fructe sau legume, calitatea apei este un element de bază al lanțului de producție.