Alegerea făinii este unul dintre cele mai importante detalii atunci când vine vorba de prepararea unei pizza reușite acasă. Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea făinii universale, care nu oferă rezultatele dorite pentru un aluat autentic. Potrivit experților citați de presa culinară, făina obișnuită ar trebui evitată în majoritatea cazurilor. Motivul ține de conținutul de proteine și gluten, esențiale pentru textura și elasticitatea aluatului. „Ar trebui aproape niciodată să folosești făină universală pentru pizza”, avertizează specialiștii takeout.com.

De ce contează tipul de făină

Făina influențează direct structura aluatului. Un conținut mai ridicat de proteine înseamnă mai mult gluten, iar glutenul este responsabil pentru elasticitatea și consistența blatului.

Pentru pizza, acest lucru este esențial. Un aluat bine făcut trebuie să fie elastic și ușor de întins, suficient de rezistent pentru a reține gazele din fermentație, dar și capabil să dezvolte o crustă crocantă la exterior și moale în interior

Făina universală nu oferă întotdeauna aceste caracteristici, deoarece are un nivel mediu de proteine, ceea ce duce la un aluat mai puțin elastic și uneori mai fragil.

- articolul continuă mai jos -

Ce făină recomandă bucătarii

Specialiștii recomandă folosirea făinurilor cu un conținut mai mare de proteine, cum este făina pentru pâine sau făinurile speciale pentru pizza. Acestea dezvoltă o structură mai puternică și oferă rezultate mai bune, mai ales în cuptoarele de acasă.

Pentru pizza în stil italian, în special cea napolitană, cea mai potrivită alegere este făina „000”. Este foarte fin măcinată, care rezistă bine la temperaturi ridicate și oferă o textură echilibrată între crocant și elastic.

Diferența o face și temperatura de coacere

Un alt factor important este temperatura cuptorului. În cuptoarele profesionale, pizza se coace la temperaturi foarte ridicate, de până la aproximativ 540°C. În schimb, cuptoarele de acasă ajung, în general, la 230–290°C. Din acest motiv, tipul de făină trebuie ales în funcție de condițiile de coacere. Făinurile cu conținut ridicat de proteine ajută aluatul să se comporte mai bine la temperaturi mai scăzute, specifice bucătăriilor de acasă.

Deși nu este ideală, făina universală poate fi folosită în anumite condiții. Specialiștii recomandă îmbunătățirea acesteia prin adăugarea de gluten sau prin tehnici precum fermentarea lentă la rece, care ajută la dezvoltarea structurii și a gustului. De asemenea, pentru o crustă mai bine rumenită, se pot adăuga ingrediente precum zahăr sau miere, care contribuie la culoare și aromă.