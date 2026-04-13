Sărbătorea Paștelui era un moment de bucurie și de rigoare ceremonială și pentru regii României. Deși erau oameni obișnuiți cu disciplina militară, mesele festive marcau o abatere de la austeritatea zilnică, fără a pierde însă măsura și eticheta.
În urmă cu puțin peste un secol, în 1923, Ziua Regelui (10 mai) a coincis cu Paștele. Cu acest prilej, la dejun, Regele Ferdinand I a gustat dintr-un meniu variat, care reflecta rafinamentul bucătăriei epocii:
Preparatele combinau influențe franțuzești și rusești, adaptate gustului local.
În volumul „Viaţa cotidiană la Curtea Regală a României”, Ștefania Ciubotaru descrie mesele pascale din timpul domniei lui Regele Mihai I.
În 1942, în contextul războiului, Casa Regală a organizat un dejun restrâns, cu doar nouă participanți.
În paralel, suita regală beneficia de mese mai bogate:
iar seara:
Diferența dintre mesele suveranului și cele ale suitei reflecta contextul dificil al vremii.
Eticheta Curții Domnești stabilea clar participarea la slujbele religioase:
Istoricul Anita Sterea a rezumat simplu, pentru G4Food, ritualul Paștelui la Curtea Regală:
„Mergeau la Prohod vineri, ținută de mare doliu, și sâmbătă la Înviere la Patriarhie și în interbelic la Domnița Bălașa. Apoi în familie. Sărbători cu bine și Hristos a Înviat. Mâncau cam ce avem noi azi, drob, miel, dar mai rafinat gătite. La Înviere/Prohod mergeau cu membri ai guvernului uneori”.
În perioada exilului, Familia Regală a petrecut adesea Paștele în Grecia, la reședința de la Tatoi, într-un cadru apropiat de cel românesc.
Un moment aparte a fost Paștele din 1992, când Regele Mihai I a revenit în țară. Aproximativ un milion de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului pentru a-l întâmpina, transformând vizita într-un eveniment cu puternică încărcătură simbolică.
