Concha, chifla dulce cu crustă crocantă originară din Mexic, devine rapid unul dintre cele mai populare produse de patiserie din Statele Unite, fiind reinterpretată de patiseri și comparată tot mai des cu croissantul, potrivit Bonnapetit.com.
În 2017, Mariela Camacho, fiica unor imigranți mexicani stabiliți în Statele Unite, cocea pâine cu maia pentru cafenele din Seattle când a decis să se apropie mai mult de rădăcinile sale și să învețe să prepare conchas – chifle dulci, de dimensiuni generoase, specifice brutăriilor mexicane. Numele vine din spaniolă, unde „concha” înseamnă scoică, o referință la modelul decorativ de pe suprafața desertului.
Problema era că nu știa deloc cum să le facă.
„Familia mea gătește, dar nu face produse de patiserie, așa că a trebuit să învăț singură”, a spus ea. „Acum nouă ani, conchas nu erau deloc populare, așa că practic m-am învățat singură.”
Astăzi, Mariela Camacho prepară conchas în culori vibrante și arome moderne, precum Earl Grey cu vanilie, ciocolată caldă cu șofran și guajillo sau unt brun cu lavandă, în propria sa brutărie din Austin, Texas.
Și nu este un caz singular. Conchas reinterpretate apar tot mai des în marile orașe din Statele Unite, de la patiserii din New York și Los Angeles până la mici brutării artizanale din Vermont.
Trendul a ajuns chiar și în zona fast-food: lanțul Popeyes a lansat, în timpul Super Bowl-ului, un sandwich inspirat din concha, cu aromă de tequila Don Julio.
Unul dintre cele mai clare semne ale ascensiunii concha a apărut în februarie, într-o brutărie din Dallas, unde croissantul s-a întâlnit cu desertul mexican. Rezultatul: „croncha”, un hibrid care combină straturile fine ale croissantului cu toppingul crocant specific concha.
„A fost o modalitate naturală de a aduce împreună culturile din bucătăria noastră”, a explicat Amy La Rue.
Potrivit companiei de analiză Datassential, prezența conchas în meniuri a crescut cu 68% în ultimii patru ani, iar 53% dintre consumatorii din generația Z spun că sunt interesați să încerce acest desert.
Produsul a atras cozi impresionante și a contribuit la repoziționarea concha ca alternativă serioasă la patiseria franțuzească.
„Aducem în farfurie amintirile copilăriei noastre, iar acum oamenii încep să le observe”, spune Erick Rocha.
Concha este o chiflă dulce pufoasă, acoperită cu un strat crocant de zahăr. Rețeta de mai jos este adaptată după varianta publicată de King Arthur Baking Company.
Ingrediente
Pentru aluat:
500 g făină
75 g zahăr
7 g drojdie uscată
1 linguriță sare
2 ouă
120 ml lapte călduț
80 g unt moale
1 linguriță extract de vanilie
Pentru topping (crusta):
100 g făină
100 g zahăr pudră
80 g unt
1 linguriță cacao (opțional, pentru varianta cu ciocolată)
vanilie (opțional)
Mod de preparare
Pregătește aluatul
Amestecă făina, zahărul, drojdia și sarea. Adaugă ouăle, laptele și vanilia, apoi frământă. Încorporează untul și continuă până obții un aluat elastic.
Dospire
Lasă aluatul la crescut 1–2 ore, până își dublează volumul.
Formare
Împarte aluatul în bile și așază-le într-o tavă.
Pregătește toppingul
Amestecă toate ingredientele până obții o pastă. Întinde-o în discuri și pune-le peste fiecare chiflă.
Modelare
Crestează ușor suprafața pentru a obține modelul specific (în formă de scoică).
A doua dospire
Mai lasă 30–45 de minute.
Coacere
Coace la 180°C timp de 18–22 de minute, până devin aurii.
