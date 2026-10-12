Fabricile de ulei din Ucraina sunt pe punctul de a-și opri producția / Întârzierile la transport blochează livrările, iar rezervoarele ajung doar pentru 5-7 zile

12 oct. 2026, Agribusiness
Fabricile de ulei din Ucraina sunt pe punctul de a-și opri producția / Întârzierile la transport blochează livrările, iar rezervoarele ajung doar pentru 5-7 zile
Sursa foto: UkragroConsult
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Întârzierile în expedierea uleiurilor vegetale ar putea obliga unele fabrici de procesare a semințelor oleaginoase din Ucraina să își oprească liniile de producție. Asociația UkrOliyaprom cere Căilor Ferate Ucrainene și Administrației Porturilor Maritime să coordoneze mai bine transporturile feroviare și maritime, astfel încât produsele finite să poată fi expediate la timp, relatează UkrAgroConsult, citând Elevatorist.

Problema este cu atât mai gravă cu cât fabricile dispun de o capacitate limitată de stocare a uleiului produs.

Potrivit lui Stepan Kapshuk, directorul general al UkrOliyaprom, rezervoarele fabricilor pot stoca producția pentru numai aproximativ 5-7 zile. Dacă uleiul finit nu este expediat la timp, unitățile sunt nevoite să oprească liniile de producție și să suspende, implicit, recepția semințelor oleaginoase de la furnizori.

Blocajele logistice pot afecta astfel întregul lanț, de la procesatori până la fermierii care trebuie să își livreze materia primă.

Asociația cere locomotive dedicate transporturilor de ulei

UkrOliyaprom atrage atenția că vagoanele-cisternă folosite pentru transportul uleiurilor vegetale nu concurează direct cu vagoanele pentru cereale, cele două tipuri de material rulant nefiind interschimbabile. Asociația susține, de asemenea, că un singur tren încărcat cu ulei vegetal poate genera venituri valutare și încasări fiscale echivalente cu cele produse de patru sau cinci trenuri cu cereale. În aceste condiții, organizația solicită Căilor Ferate Ucrainene introducerea unui program coordonat de transport și alocarea capacității de tracțiune necesare pentru trenurile cu ulei.

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Problemele nu se opresc însă la transportul feroviar. Potrivit UkrOliyaprom, navele-cisternă care transportă ulei vegetal se confruntă și cu întârzieri în porturile ucrainene de la Marea Neagră. Așteptarea prelungită pentru serviciile de pilotaj sau pentru includerea în convoaie crește costurile suportate de armatori.

Asociația avertizează că astfel de costuri suplimentare ar putea descuraja companiile maritime să mai opereze în porturile ucrainene. Pentru reducerea blocajelor, UkrOliyaprom cere Administrației Porturilor Maritime să asigure mai rapid serviciile de pilotaj și accesul navelor-cisternă la terminalele pentru mărfuri lichide vrac.

În lipsa unei coordonări mai bune între transportul feroviar și cel maritim, procesatorii avertizează că acumularea uleiului în rezervoarele fabricilor ar putea duce rapid la oprirea producției, cu efecte asupra exporturilor și asupra achizițiilor de semințe oleaginoase de la fermierii ucraineni.

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