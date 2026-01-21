Specialistul în longevitate Dan Buettner, citat de ABC, indică faptul că majoritatea persoanelor care ajung la vârste înaintate urmează diete simple, bazate pe legume, leguminoase, cereale și grăsimi sănătoase, fără carne procesată sau alimente încărcate cu sare și grăsimi.

De ce este cel mai bine să mănânci ce ai gătit chiar tu

Mâncatul în oraș, în restaurante și fast-food-uri, crește semnificativ aportul zilnic de calorii și favorizează obezitatea. Acest lucru este susținut de studii, precum cel realizat de Universitatea din Illinois, care arată o medie de 200 de calorii în plus pe masă în restaurante sau fast-food, comparativ cu mâncarea preparată acasă. Diferența provine din porții mai mari, sosuri bogate în grăsimi și niveluri ridicate de sodiu.

O cercetare publicată în BMJ a analizat meniuri din cinci țări și a constatat că preparatele din restaurante au, în medie, 1.317 calorii. Acestea depășesc mâncarea de tip fast-food (809 kcal) și reprezintă peste jumătate din cele 2.000 kcal zilnice recomandate în 73% dintre cazuri.

Ce ar trebui să faci dacă totuși mergi la restaurant

Nutriționiștii recomandă alegerea porțiilor mici, solicitarea sosurilor separat, consumul de apă și prioritizarea mâncării gătite acasă. Restaurantele care afișează valorile calorice tind să ofere alternative mai sănătoase, reducând riscurile metabolice. Moderarea acestor ieșiri este esențială pentru sănătatea pe termen lung.

Studiu pe cei care trăiesc în Blue Zones

Expertul în longevitate Dan Buettner studiază de zeci de ani regiunile de pe glob unde trăiesc cei mai mulți centenari. El oferă sfaturi despre cum să trăiești mai mulți ani decât media și atrage atenția asupra pericolelor consumului frecvent de mâncare în oraș.

Potrivit lui, prepararea unor mese simple și hrănitoare este un pas esențial pentru îmbunătățirea dietei și reducerea consumului de alimente ultraprocesate. Specialistul recomandă stăpânirea câtorva rețete sănătoase. „Începe cu o duzină de feluri de mâncare”, sugerează el, acordând prioritate alimentelor integrale de origine vegetală.

Majoritatea persoanelor care ating vârste înaintate urmează diete bazate pe legume, leguminoase și cereale. A mânca frecvent în afara casei poate fi dăunător, chiar și în restaurantele considerate sănătoase. Gătitul acasă este cel mai eficient mod de a asigura o nutriție corectă și o viață mai lungă.